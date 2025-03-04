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40歲孕婦出現罕見子宮頸外孕 「三管齊下」化解風險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉榮啟主任分享子宮頸外孕的罕見案例，提醒婦女朋友要特別留意。圖／大千綜合醫院提供
劉榮啟主任分享子宮頸外孕的罕見案例，提醒婦女朋友要特別留意。圖／大千綜合醫院提供

40歲王姓婦人懷孕8周時，因持續一周的陰道出血前就醫，抽血結果顯示懷孕指數為12000，但腹部超音波檢查未能看到胚胎，醫師懷疑為子宮外孕。經持續追蹤檢查，及時發現她出現罕見的子宮頸外孕，立即緊急處置，順利化解子宮外孕的危險。

大千綜合醫院生殖醫學中心主任及婦產科醫師劉榮啟表示，正常的懷孕過程中，胚胎應該是著床在子宮內，如果在輸卵管、卵巢、腹腔或其他部位著床並開始發育，就會形成子宮外孕。

一般來說，子宮外孕最常見的發生部位是輸卵管約90至95%，其次為卵巢3至4%，腹腔1至2%。子宮頸外孕小於1％，處理時往往容易引起嚴重的大出血，因此需要特別留意。另外，曾接受剖腹產的女性可能面臨剖腹產疤痕的子宮外孕風險為0.1至0.5%。

他指出，子宮外孕的可能危險因子包括，曾有輸卵管感染或骨盆炎病史、使用子宮內避孕器IUD、曾進行過輸卵管手術或結紮、還有接受過不孕治療或試管嬰兒技術的女性。

常見症狀有異常陰道出血及劇烈腹痛，特別是腹部一側的痛感，並可能伴隨著壓痛或觸痛，其他症狀如肩膀痛、頭暈甚至昏厥。子宮外孕如未及時處理，可能導致錯誤著床的位置被撐破，引起腹腔大出血，嚴重可能導致休克。因此，如果有上述症狀應盡速就醫，避免病情惡化。

王姓孕婦本身有慢性骨盆發炎問題，加上懷孕指數忽高忽低、出血量增加，且超音波未能看到胚胎，醫師判斷疑似子宮外孕，於是決定採取腹腔鏡微創腹部探查、子宮搔刮術及藥物注射三管並行的治療策略，及時找到子宮外孕的部位並完成治療。

劉榮啟提醒，女性懷孕初期應重視任何不適症狀，出現異常時應盡速就醫，早期發現並及時治療，就能有效降低對母體健康的威脅，避免錯過最佳治療時機。

孕婦在懷孕初期如有任何不適症狀，應盡速就醫，才能及時發現並治療。圖／大千綜合醫院提供
孕婦在懷孕初期如有任何不適症狀，應盡速就醫，才能及時發現並治療。圖／大千綜合醫院提供
劉榮啟主任說明，如果子宮外孕未及時處理，會釀成大出血甚至休克。圖／大千綜合醫院提供
劉榮啟主任說明，如果子宮外孕未及時處理，會釀成大出血甚至休克。圖／大千綜合醫院提供

子宮 懷孕 醫師

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