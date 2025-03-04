流感降溫…公費藥使用至3月底 10萬增購疫苗估本周用完

類流感疫情雖然降溫，但疾管署預估流行期回持續到3月中下旬。疾管署發言人曾淑慧指出，配合類流感流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施再延長到本月底；而增購的10萬劑公費疫苗目前剩下約1萬劑，但多數已經被預約，預計在本周疫苗將使用完畢。

上周類流感門急診就診約11萬5千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍處流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

上周新增64例重症病例，13例死亡，其中包含1例中部30多歲男性死亡個案。防疫醫師林詠青指出，該個案有痛風、心臟疾病病史，並沒有接種過本季流感疫苗，先是出現咳嗽、倦怠，但症狀持續一周後出現發燒、呼吸急速、劇烈咳嗽、全身無力等症狀，因此到急診就醫，確認感染A流，並且有肺炎、心臟衰竭等，雖感染抗病毒藥物，並收住加護病房治療，但仍未改善，住院一周後過世。

國際疫情部分，鄰近國家及地區皆呈下降趨勢，只有香港及南韓仍高於閾值，歐洲及北美洲國家處高點或高於閾值，另加拿大仍呈上升趨勢。多數國家流行A型H1N1，南韓流行B型，歐洲則為H1N1及B型共同流行。

曾淑慧說，近期流感疫情雖呈下降趨勢，但重症通報數仍高，社區流感病毒傳播風險持續，因此，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」的適用期限至3月31日止。

曾淑慧說，目前還有公費疫苗約1萬劑，但大多已經被預約完畢，預估本周會用完。她呼籲尚未接種流感疫苗之65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類高風險對象，盡速接種疫苗。