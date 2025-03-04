盧廷清茶掛書藝展6日起於北市登場

盧廷清茶掛書藝展3月6日至19日在北市紀州庵文學森林展出。圖/讀者提供 藝術史學者盧廷清舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」，3月6日至3月19日在紀州庵文學森林舉行。盧廷清去年自實踐大學服裝設計學系專任教授退休，現為台灣科技大學、東吳大學、實踐大學兼任教授。在教學之外，長期從事書法、油畫創作；志趣旁及文學、篆刻、戲曲、茶藝等，尤對中國古代詩詞經典涉獵深廣。是一位以藝術豐富生活，並長年推廣藝術教育的實踐者。

從傳說中的神農嚐百草，以茶解毒算起，中國人飲茶有數千年的歷史了。時至唐代，飲茶習慣已非常普遍，李白、杜甫、盧仝、皎然等都留下許多知名的茶詩，陸羽的茶學專著《茶經》，更在物質和精神方面，促進了茶文化的發展。隨著日本的遣唐使、留學僧將茶樹和飲茶習慣帶回，從寺僧、貴族、武士，逐漸普及至平民；十六世紀以後，發展出強調儀式感與精神性的茶道文化。

茶掛，可上溯至中國禪寺飲茶環境中的掛軸。那些出自大德高僧的詩偈、警語，透過掛軸的形式作喝茶者的精神引領。到了南宋、元代陸續傳入日本，成為茶室中不可或缺的掛物，也出現茶掛的專屬空間；常以「一行書」呈現，用以表達主人的志趣，彰顯茶室風格或茶會主題，並可依不同的節令與對象置換內容，深具東方特色。

在台灣，一般家庭少有專屬的茶室，多以客廳或書房一隅為飲茶空間。偶見茶藝館有茶掛的陳設，頗令人心動，作者以為茶掛在現代茶空間的應用仍有可為之處。再者，臺灣的茶質佳、製茶技術精良，飲茶文化亦為大眾所喜愛，當可進一步追求茶空間的美感與內涵，因而選擇茶掛為主題進行書法創作，以期營造出符合當代精神的飲茶情境。而茶掛的內容也不限於禪宗語錄，如老莊思想、傳統詩詞等人生智慧與文學審美，皆可納入書寫，更豐富了茶掛的面貌。

本展覽以書法藝術結合茶空間做發想，在百年的日式建築中，按作品性格，依序安排於「心」、「曠」、「神」、「怡」的情境遊走：從深邃的哲思幽光，沛然明朗的詩情畫意，書齋的恬靜閒適之美，至詠歎四時花木的緣側空間，同後院綠茵融為一體。春日裏，邀請您前來紀州庵古蹟，體驗茶掛書藝之美。

本展覽預計6日登場，開幕茶會在3月8日周六下午2時舉行。開館時間為周二至周日10:00～18:00；周五夜間開放至21:00，逢周一休館。