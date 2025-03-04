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舞齡餐廳用美食啟發人生 柳智升： 生命同樣需要澆灌

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
「會長大的沙拉」特別引發消費者好奇，也成為吸引青銀共聚一堂的話題。 柳智升／提供
「會長大的沙拉」特別引發消費者好奇，也成為吸引青銀共聚一堂的話題。 柳智升／提供

如果餐桌上的沙拉，澆水後在眼前快速長大，還可以放進嘴裡食用，這將是怎樣一道視覺與味覺兼具的饗宴？

一點也不奇幻，去年在台北成功經營兩處高齡友善住宅及舞齡咖啡館的柳智升，到台中就開了一家將藝術入菜，用美食啟發人心的舞齡餐廳。

無齡創業公司執行長柳智升指出，他曾在臺師大運動休閒與餐旅管理研究所進修，期間接觸到，國外透過休閒活動設計，讓健康有狀況的人群獲益的概念，在療癒身體疾患的同時，也培養出休閒興趣，自主參與回歸正常生活。

他把類似概念帶到餐桌上，希望將具有療癒效果的感官花園（sensory garden）入菜，讓食物不僅只是好吃，更要好看、好玩，且富有啟發性，每一位用餐的客人都可在餐桌上獲得更多享受。

柳智升找來舞齡餐廳的主廚合作，開發一系列饒富意涵，又有藝術性的美味菜色，其中最特別的一道便是名為「晨曦」的「生長沙拉」。

用好菜打造每個人心中的療癒花園

說起舞齡餐廳，柳智升顯得眉飛色舞。他想把療癒花園入菜，重點是「吃」，不只要有爽脆多汁的新鮮生菜，就連花朵、蝴蝶和「泥土」都要可以食用，除了食物的風味與質感，還要有動感的視覺享受，更要讓這道沙拉充滿生命成長的意涵。

這個美麗花園盛裝在精心設計的木盒上桌，由服務人員注入生命之泉，「晨曦」便以雲霧繚繞混沌未明之姿揭開序曲，淡淡香氣隨霧氣飄散，彷彿在訴說生命的美好與成長的迷惘。

柳智升描述，拿起水壺開始一格一格澆水，頃刻間，生菜束破「土」而出，寓意生命中的每個歷程都需要澆灌，才能不斷成長應對生命中出現的變化。

當雲霧逐漸散去，綻放的美麗花朵映入眼簾，消費者可以選擇品嚐它的滋味，吃一朵花，也可以得到同樣感受。柳智升提醒，千萬別忘了試試「吃土」的滋味，土地是孕育萬物的母親，味道肯定甜美不凡。

每當遇到年紀較長的朋友點這道菜，柳智升總是感性地說：「不管生命走到哪個階段，我們都要持續為生命澆灌，讓自己學習成長，甜也好、苦也罷，總要擁有能力面對。」

柳智升有個心願，舞齡進一步創造意境，也期待與客人有更深層互動，希望從享用餐點獲得啟發，創造一種療癒效果，讓客人有不一樣的用餐體驗，生活也更精彩有趣。

舞齡餐廳裡一道「會長大的沙拉」，很吸睛 。柳智升／提供
舞齡餐廳裡一道「會長大的沙拉」，很吸睛 。柳智升／提供

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