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影／一翻再翻！苗栗高接梨全縣都達農災現金救助標準

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。記者胡蓬生／攝影

高接梨是苗栗縣重要的水果產業，種植面積廣達1200公頃，但今年嫁接梨穗期間受寒流影響，出現授粉不良、落花及落果情形，造成農民損失，必須接連「翻刀」，縣長鍾東錦上午率員會勘，縣內高接梨已達農業天然災害現金救助標準，每公頃6萬2000元。

除了天候造成影響，以龍柏為宿主的「赤星病」也來勢洶洶，縣府將從源頭開始控制。

縣府農業處指出，全縣高接梨種植面積達1192公頃，其中卓蘭鎮栽培面積最多，約830 公頃，大湖鄉栽種244公頃，全縣高接梨年產值高達15.83億元，是苗栗縣重要的經濟產物之一。但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接期，這段期間也正是低溫寒流好發期，高接梨嫁接失敗的風險大幅提升。

今年1、2月受連續低溫及兩波寒流影響，縣內各鄉鎮市公所都反映高接梨穗出現授粉不良、落花、落果，必須重新嫁接（翻刀），目前各地初步提報災損金額約1428 萬元。

鍾東錦表示，縣府接獲地方反映梨穗受寒害影響，立即責成農業處依天然災害救助程序協助受損農民，並邀苗栗改良場、農糧署及鄉鎮市公所人員逐步完成災損鑑定，初步勘查結果，全縣各地梨穗災情都已達救助標準，縣府將盡速彙整資料後，報請中央發放救助金，減輕梨農損失。

「現在每年都得翻刀3次！」農民無奈的反映氣候變遷，如今梨穗一再翻刀都已成常態，園內有不同顏色的膠帶區分是第幾次翻刀，且近些年開始接連發現「赤星病」，梨樹葉子受感染後，出現褐色凸起的斑點或枯萎，無法進行光合作用，影響梨果的養分供給。

農業處長陳樹義表示，引起赤星病的真菌以龍柏為中間宿主，每年梨穗嫁接期間，它的孢子可隨風雨散播2、3公里，龍柏在公墓、庭園造景數量多，要減少赤星病危害必須從源頭開始對龍柏噴藥，縣府將針對梨園周邊調查龍柏的數量，但一些龍柏在私人地栽種，噴藥必須取得同意，難度較高。

苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，縣長鍾東錦上午率員到卓蘭勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，縣長鍾東錦上午率員到卓蘭勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，近年來並出現「赤星病」災情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，近年來並出現「赤星病」災情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間受寒害及雨勢影響，各地都出現農災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨嫁接梨穗期間受寒害及雨勢影響，各地都出現農災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，縣長鍾東錦（中）上午率員到卓蘭勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地都出現農災，縣長鍾東錦（中）上午率員到卓蘭勘災。記者胡蓬生／攝影

寒流 災損 農業處 農民

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