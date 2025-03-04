影／一翻再翻！苗栗高接梨全縣都達農災現金救助標準

高接梨是苗栗縣重要的水果產業，種植面積廣達1200公頃，但今年嫁接梨穗期間受寒流影響，出現授粉不良、落花及落果情形，造成農民損失，必須接連「翻刀」，縣長鍾東錦上午率員會勘，縣內高接梨已達農業天然災害現金救助標準，每公頃6萬2000元。

除了天候造成影響，以龍柏為宿主的「赤星病」也來勢洶洶，縣府將從源頭開始控制。

縣府農業處指出，全縣高接梨種植面積達1192公頃，其中卓蘭鎮栽培面積最多，約830 公頃，大湖鄉栽種244公頃，全縣高接梨年產值高達15.83億元，是苗栗縣重要的經濟產物之一。但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接期，這段期間也正是低溫寒流好發期，高接梨嫁接失敗的風險大幅提升。

今年1、2月受連續低溫及兩波寒流影響，縣內各鄉鎮市公所都反映高接梨穗出現授粉不良、落花、落果，必須重新嫁接（翻刀），目前各地初步提報災損金額約1428 萬元。

鍾東錦表示，縣府接獲地方反映梨穗受寒害影響，立即責成農業處依天然災害救助程序協助受損農民，並邀苗栗改良場、農糧署及鄉鎮市公所人員逐步完成災損鑑定，初步勘查結果，全縣各地梨穗災情都已達救助標準，縣府將盡速彙整資料後，報請中央發放救助金，減輕梨農損失。

「現在每年都得翻刀3次！」農民無奈的反映氣候變遷，如今梨穗一再翻刀都已成常態，園內有不同顏色的膠帶區分是第幾次翻刀，且近些年開始接連發現「赤星病」，梨樹葉子受感染後，出現褐色凸起的斑點或枯萎，無法進行光合作用，影響梨果的養分供給。