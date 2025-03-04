CALBEE幼兒蝦味條重金屬超標 初魚餐飲黃柚2農藥違規

日本進口幼兒零食又出包！衛福部食藥署今公布，從廣島進口的「CALBEE」幼兒蝦味條四連，被檢出重金屬鎘超標，退運或銷毀19.2公斤，並持續對日本的嬰幼兒餅乾採取逐批查驗；同樣來自日本的違規品項，還有初魚餐飲集團（豊漁股份有限公司）進口的黃柚，檢出2款殺菌劑超標，邊境同樣維持100%逐批查驗。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，以日本進口產品為大宗。其中，追求卓越股份有限公司從日本廣島輸入的「CALBEE」幼兒蝦味條四連，檢出每公斤0.046毫克的重金屬鎘，製造廠為カルビー株式会社 +H，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為每公斤0.04毫克

日本嬰幼兒食品先前履在邊境檢出違規，食藥署自今年2月18日至4月3日止，在邊境對日本嬰兒或幼童用餅乾採取100%逐批查驗，食藥署副署長林金富說，這批不合格品項是啟動逐批措施後檢出不合格，輸入業者近半年首次違規。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，稻米與相關產品如米餅鎘超標，通常是農地被重金屬污染，食品如含有鎘，有6%會被人體吸收，其他大部分被排掉，長期吃到含有鎘汙染的食物，會有鎘中毒風險，鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，聯合國轄下的國際癌症機構（IARC）已列為一級致癌物，長期會增加前列腺癌風險。

有些特定行業別如焊接工人，因為工作環境會使用到含鉛、鎘的物質，容易引起如慢性阻塞性肺病（COPD）或急性肺損傷，整體對人體的腎臟和骨頭影響最大，前者會導致急性腎臟病，可能需要洗腎；後者則會有自發性骨折風險，會引發俗稱的「痛痛病」，對嬰幼兒則更加危險，會傷害發育中的器官。

另外，初魚餐飲集團（豊漁股份有限公司）從日本高知輸入的日本黃柚，製造廠為KOGA HOLDINGS CO., LTD.，檢出殘留農藥白克列0.08ppm和克收欣0.02ppm，林金富表示，依據農藥殘留容許量標準，殺菌劑「白克列」、「克收欣」定量極限皆為0.01ppm，食藥署針對「豊漁貿易有限公司」在邊境維持逐批查驗。

林金富指出，統計近半年受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數為385批，檢驗不合格批數為29批，不合格率為7.6%，檢驗不合格原因包括氟大滅、白克列、克收欣、得克利、Isofetamid等農藥殘留。食藥署已經從114年2月4日起至114年4月3日止，在邊境針對日本報驗的其他柑橘類採逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。