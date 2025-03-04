移民署服務列車與築夢計畫獲獎人相見歡 台中新住民分享來台心得

移民署服務列車今天到台中，與築夢計畫獲獎人相見歡，台中新住民分享來台心得，築夢計畫第8屆獲獎人德國人童德鴻與丈夫童郁豪，以最新的蛇年版畫作品，與貴賓們分享藝術創作樂趣。

移民署中區事務大隊代理大隊長徐靜儒今天邀請大陸委員會法政處組長李佩儒、港蒙處組長李晉梅及財團法人海峽交流基金會副處長歐陽純麗等人到台中，到受新住民喜愛的移居地台中，拜訪新住民歡慶國際婦女節。

築夢計畫第8屆獲獎人德國人童德鴻與丈夫童郁豪，以最新的蛇年版畫作品，與來賓們分享藝術創作樂趣；熱愛教育的香港夫婦馮德劭與妻陳天青，以運動及靜坐瑜珈活動融入英語教學中，培養孩童學習中所需的抗壓能力；來自湖北的趙娟，擅長手工皂製作，讓大家親手製作「左手香潤膚膏」。

移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫獲獎人的童德鴻表示，感謝移民署讓他們的夢想成真，兩人經移民署台中市第二服務站張社工告知築夢計畫，喜愛陶藝創作的夫妻，結合擅長編織手作的日本籍田村篤子女士，跨域合作提出築夢計畫申請，並順利獲選，成功為工作室添購陶藝電窯。

代理大隊長徐靜儒說，從自德國運回的版畫押印機，到陶藝電窯，工作室裡的一景一物，都充分感受到兩人對藝術創作及教育的熱情，他感謝夫妻倆對社區文化的貢獻，讓藝術走進社區、融入生活中，默化大家對美的感受，感謝夫妻倆對社區文化的貢獻。