M痘今年首例境外移入 北部30多歲男泰國入境、未打疫苗

M痘疫情持續，世界衛生組織上周宣布，M痘疫情持續列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，北部30多歲本國籍男性自泰國入境，並未接種疫苗，為今年首例境外移入個案；另今年累積2例本土病例。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年3月3日累計確診455例病例，分別有426例本土及29例境外移入；目前國內雖未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

世界衛生組織（WHO）今年2月25日召開國際衛生條例第三次緊急委員會，由於M痘疫情仍在全球多個國家持續傳播，經專家討論後確認目前國際M痘疫情仍符合PHEIC標準。

另世界衛生組織在2月27日公布修訂版的M痘臨時建議指引，內容包括：持續投入資源進行緊急協作、加強監測與通報、提供患者完善臨床照護、建立跨國或跨境合作、推動疫苗接種、保全社區強化風險溝通、提升國家防治經費與治理效能、持續研究與發展等8項措施。

全球今年2月新增約3120例病例M痘，自今年初截至2月28日已累計約7920例病例，主要發生在非洲，亞洲國家包括澳洲、中國、菲律賓、泰國、新加坡、香港、越南、紐西蘭等持續報告零星疫情。其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典等多國亦已出現Ib病例。

疾管署的國際旅遊疫情建議等級已將剛果民主共和國、蒲隆地、巴西、澳大利亞、烏干達等5國列為第二級警示（Alert）, 並將美國、西班牙、中國大陸（不含港澳）、德國、加拿大、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、日本、香港、菲律賓等10國列為第一級注意（Watch）。

李佳琳提醒，東南亞國家潑水節慶典活動將在4月中旬展開，預計將吸引世界各國遊客聚集狂歡，提醒民眾出遊前如預期有風險行為者，或符合公費M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑M痘疫苗接種。若「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，也可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

公費對象為近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等。

李佳琳指出，接種1劑M痘疫苗保護力僅4成，必須接種2劑保護力才可達9成以上。她也提醒，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處有疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。