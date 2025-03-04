去年國道關西服務區營收5.98億奪冠 蘇澳服務區因地震重挫收入

去年國道延車公里為35302百萬車公里（MVK），若扣除颱風影響，較前年仍呈現上升趨勢。高速公路局表示，去年國道15處服務區整體營業額53.7億元，再創新高，關西服務區以5.98億元營收奪冠，但蘇澳服務區受0403地震影響，營業額大幅減。今年隨著清水服務區整修完成，年初單月營收已均破億元，全年可望突破10億元。

高公局統計，去年服務區營收較前年成長5.49%，排名前5名依序為關西5.98億元、清水5.87億元、西螺5.80億元、泰安5.38億元、東山4.64億元。關西服務區奪冠主要歸功於近年持續優化硬體設備及公共服務，引進更多具吸引力的品牌櫃位，提升用路人服務體驗，年營收5.98億元，較前年成長8.7%。

高公局表示，清水服務區因去年整修8個月，營收位居第二，但隨著整修完成展現新風貌，去年12月及今年1月營收均破億，今年春節營收更是亮眼，初二達871萬元、初三853萬元，均突破歷年單日最高紀錄，今年可望突破10億元。

此外，高公局也說，去年0403地震重創東部觀光，連帶使蘇澳服務區營收大幅下降，過去平均每年可達2千萬元，去年不到1千萬元，高公局也因此酌減權利金，預計要等東部觀光恢復才可復甦。

在國道充電站營運方面，隨著去年國道充電路網全面上線，總充電量679萬度，是前年的1.8倍，其中清水充電站以106萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，未來也將優先擴增充電格。至於充電次數以湖口（北）站2.7萬次居冠，而每車平均充電度數最高則為湖口（南）站（40.2度／車），主因電動車領牌仍以北部居多，2項數據也顯示湖口服務區在電動車補給的重要性。