年輕人幸福感下降 成為迷失的世代
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】年輕人幸福感日益下降，恐演變成身心健康危機！過往研究指出，青少年擁有較高幸福滿意度，如今，青少年卻因孤獨感增加而成為迷失世代，健康福祉下降將形成幸福感危機。對此，校園輔導老師呼籲，早期干預措施對於解決青少年身心狀態至關重要。
年輕人幸福感危機
《衛報》報導，長期以來，人們認為幸福感呈現U形曲線，即青年時期無憂無慮，中年時期更加艱難，晚年生活轉為舒適。然而，幸福專家卻表示，人們幸福滿意度反而會隨著年齡增長而穩定上升。
對此，聯合國分析美國、英國、愛爾蘭、澳洲、加拿大和紐西蘭的調查結果，發現過去十年來年輕人的生活滿意度和幸福感有所下降，其中年輕女性特別明顯。美國國家經濟研究局的報告也指出，幸福感U形曲線的年齡分布已經消失，取而代之的是年輕人的幸福感危機。
「未來恐成為迷失一代。」達特茅斯學院經濟學家布蘭奇洛爾表示，年輕人變得更孤立而不與他人互動，並容易陷入混亂和困境中，青少年福祉下降也將對全球生產力造成衝擊。
推動早期干預措施
《eSchool News》報導，當今許多專家認為，青少年的心理健康是一場重大危機，並指出焦慮、憂鬱和自殺意念的發生率飆升。
對此，學校輔導老師大多認為，早期干預措施對於解決幸福感危機至關重要。
美國學校心理健康中心聯合主任胡佛認為，隨著年輕人的心理健康問題不斷增加，學校必須配備必要的工具和策略，包括針對性的諮詢、基於技能的培訓和壓力管理計劃，使學生能夠在達到危機點之前調整心理健康狀況。
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