快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

年輕人幸福感下降 成為迷失的世代

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
青少年因孤獨感增加而成為迷失世代，健康福祉下降將形成幸福感危機。（Photo by Zohre Nemati on Unsplash under C.C License）
青少年因孤獨感增加而成為迷失世代，健康福祉下降將形成幸福感危機。（Photo by Zohre Nemati on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】年輕人幸福感日益下降，恐演變成身心健康危機！過往研究指出，青少年擁有較高幸福滿意度，如今，青少年卻因孤獨感增加而成為迷失世代，健康福祉下降將形成幸福感危機。對此，校園輔導老師呼籲，早期干預措施對於解決青少年身心狀態至關重要。

年輕人幸福感危機

衛報》報導，長期以來，人們認為幸福感呈現U形曲線，即青年時期無憂無慮，中年時期更加艱難，晚年生活轉為舒適。然而，幸福專家卻表示，人們幸福滿意度反而會隨著年齡增長而穩定上升。

對此，聯合國分析美國、英國、愛爾蘭、澳洲、加拿大和紐西蘭的調查結果，發現過去十年來年輕人的生活滿意度和幸福感有所下降，其中年輕女性特別明顯。美國國家經濟研究局的報告也指出，幸福感U形曲線的年齡分布已經消失，取而代之的是年輕人的幸福感危機。

「未來恐成為迷失一代。」達特茅斯學院經濟學家布蘭奇洛爾表示，年輕人變得更孤立而不與他人互動，並容易陷入混亂和困境中，青少年福祉下降也將對全球生產力造成衝擊。

推動早期干預措施

eSchool News》報導，當今許多專家認為，青少年的心理健康是一場重大危機，並指出焦慮、憂鬱和自殺意念的發生率飆升。

對此，學校輔導老師大多認為，早期干預措施對於解決幸福感危機至關重要。

美國學校心理健康中心聯合主任胡佛認為，隨著年輕人的心理健康問題不斷增加，學校必須配備必要的工具和策略，包括針對性的諮詢、基於技能的培訓和壓力管理計劃，使學生能夠在達到危機點之前調整心理健康狀況。

【更多精采內容，詳見

年輕人 幸福感

延伸閱讀

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維：享受的起點

紐時賞析／挺共和黨就是酷？川普讓共和黨旋風席捲全美年輕人

趙少康：朱立倫以罷制罷要有策略 別把責任推給年輕人

科技熱潮還不能變現…中國瀰漫AI焦慮

相關新聞

ICU醫師曝「門診10不」 敲診間門、探頭窺看、偷錄音都NG

最近急診壅塞問題引起熱議，許多醫護人員皆出面呼籲，應保持互相尊重的醫護病關係。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金提醒，...

方大同曾受肺病之苦 醫曝「這類肺纖維化」恐比癌症凶

「金曲歌王」方大同對抗頑疾5年後，仍於上月病逝，經紀人曾表示他深受肺功能問題困擾。胸腔科醫師提醒，許多肺部疾病最後可能會...

環境部今公告擴大應盤查登錄對象 新增500家暫免繳碳費

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量管理，環境部今天公告擴大應盤查登錄對象，自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石...

免治馬桶用錯恐「持續性滲便」 醫曝3正確用法：清洗不宜過度

免治馬桶已成為現代家庭衛浴設備的標配，許多使用者讚譽有加，認為它帶來了極大的便利與舒適感。然而醫師提醒，若過度依賴免治馬桶，可能會影響肛門區域的健康，使其變得乾燥、敏感，甚至引發假性便意和輕微滲便困擾。

去年國道關西服務區營收5.98億奪冠 蘇澳服務區因地震重挫收入

去年國道延車公里為35302百萬車公里（MVK），若扣除颱風影響，較前年仍呈現上升趨勢。高速公路局表示，去年國道15處服...

M痘今年首例境外移入 北部30多歲男泰國入境、未打疫苗

M痘疫情持續，世界衛生組織上周宣布，M痘疫情持續列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。疾管署疫情中心副主任李佳琳指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。