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免治馬桶用錯恐「持續性滲便」 醫曝3正確用法：清洗不宜過度

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，若過度依賴免治馬桶，可能會影響肛門區域的健康，使其變得乾燥、敏感，甚至引發假性便意和輕微滲便困擾。 示意圖／Ingimage
醫師提醒，若過度依賴免治馬桶，可能會影響肛門區域的健康，使其變得乾燥、敏感，甚至引發假性便意和輕微滲便困擾。 示意圖／Ingimage

免治馬桶已成為現代家庭衛浴設備的標配，許多使用者讚譽有加，認為它帶來了極大的便利與舒適感。然而醫師提醒，若過度依賴免治馬桶，可能會影響肛門區域的健康，使其變得乾燥、敏感，甚至引發假性便意和輕微滲便困擾。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓日前撰寫一篇「關於免治馬桶清潔的正確使用提醒」文章，指出雖然免治馬桶是現代衛浴的清潔利器，但研究顯示過度依賴可能帶來一些意想不到的問題。

鍾雲霓指出，雖然清水清潔能夠保持肛門衛生，但過度使用水柱沖洗，可能會洗去皮膚表面的油脂與保護屏障，使肛門區域變得乾燥、敏感，甚至引發刺癢與不適。此外，頻繁地使用水柱刺激肛門直腸，可能干擾正常的排便生態，引發「假性便意」與「輕微滲便困擾」。

其中，「假性便意」指的是透過水柱刺激肛門，引起不必要的便意感，讓人感覺有排便需求，實際上卻並無糞便可排出。至於「輕微滲便困擾」，指的是對於肛門括約肌較為鬆弛的人，經由水柱過度刺激，可能會造成持續性滲便，讓病患誤以為肛門健康出了問題，殊不知是清潔習慣過當所致。

鍾雲霓提醒，為了避免上述這些潛在風險，使用免治馬桶時應遵循以下3點原則：

一、水溫調整要適宜

避免使用過熱的水柱，特別是在秋冬乾燥季節，過高的水溫可能會破壞皮膚的油脂屏障，進而加重乾燥與敏感的不適感。

二、清潔頻率適量

免治馬桶的水柱應僅在排便後進行適當的清潔，日常無需過度使用，以免過度刺激肛門區域。此外，清洗時應僅限於沖洗肛門表面，避免水柱進入肛門內部或直腸，以防止過度刺激。

三、保護措施可加強

若清洗後感到皮膚乾燥或刺癢，可以在肛門部位輕薄塗抹凡士林，以形成保護層，減少外界刺激，避免乾燥引起的不適。

最後鍾雲霓總結，再好的工具都可能因為使用不當而帶來其他問題，因此使用者應培養正確的清潔習慣，避免過度依賴免治馬桶，才能真正享受其帶來的便利與舒適，同時維護肛門健康。

免治馬桶

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