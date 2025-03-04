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環境部今公告擴大應盤查登錄對象 新增500家暫免繳碳費

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天公告擴大應盤查登錄對象，自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，不過僅需盤查不用查驗，也免繳碳費。圖／聯合報系資料照片
環境部今天公告擴大應盤查登錄對象，自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，不過僅需盤查不用查驗，也免繳碳費。圖／聯合報系資料照片

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量管理，環境部今天公告擴大應盤查登錄對象，自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，不過僅需盤查不用查驗，也免繳碳費

環境部表示，本次推動擴大盤查對象預估增加約500家事業，包含年外購電力合計2000萬度以上，或事業單一場所年外購電力1000萬度以上的資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、旅館業及大專校院。

此外，電信業、連鎖便利商店業、超級市場業等門市總數100家以上者；以及經衛生福利部醫院評鑑評定為醫學中心者；公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業、汽車貨運業或汽車路線貨運業，其營業車輛數合計200輛以上者。

製造業部分，全廠（場）所屬設施，使用能源符合下列條件之一者，如煤炭年使用量4000公噸以上、燃料油年使用量3200公秉以上、天然氣年使用量500萬立方公尺以上、同一排放口之燃燒設施總設計或總實際輸入熱值每小時1000萬仟卡以上、全廠（場）年外購電力2000萬度以上等。

環境部表示，業者可以先依2024年能源查核申報資料、車輛數或門市總數等初步判斷是否為潛在盤查對象，至於實際認定條件，將以應辦理盤查登錄年度之前一年能源使用情形、門市家數、車輛數或醫院評鑑結果來加以認定，後續也會請各目的事業主管機關協助確認，並進行盤查登錄輔導。

至於製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

環境部強調，本次公告盤查登錄對象採「三不一沒有」原則，即不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費，並將於今年辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業、運輸業及醫療院所的盤查指引，協助企業完成盤查作業；對於積極減碳企業，環境部將予以表揚，鼓勵優良綠色企業。

環境部 碳費

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