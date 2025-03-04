迎媽祖繞境 台彩推2款刮刮樂「媽祖保庇」最大獎200萬

為迎接民俗盛事媽祖遶境的到來，台灣彩券公司4日推出每張售價新台幣200元的刮刮樂「媽祖保庇」，票面以民俗節目「寶島神很大」授權的「寶神Q版媽祖」肖像結合遶境隊伍及沿途信眾祈福祝禱的熱鬧氛圍為設計，讓民眾可以一邊刮獎、一邊享受猶如親睹遶境慶典的臨場感，頭獎200萬元共有4個。

同日推出每張售價300元、以幸運數字7為主題的經典刮刮樂遊戲「無敵777」，票面設計與獎金規劃都與數字「7」呼應，頭獎300萬元共有5個；2款新品總獎項超過381萬個，總獎金逾18.2億元。

媽祖遶境是台灣相當重要的民俗慶典，全台知名廟宇每年透過擲筊儀式確定當年的遶境日期後隨即陸續展開，吸引國內外民眾熱烈參與，儼然成為台灣民俗的年度盛事。台灣彩券推出每張售價200元的「媽祖保庇」，票面特別與甚受好評的民俗節目「寶島神很大」合作，採用「寶神Q版媽祖」肖像為本次票面設計的主角，騰雲駕霧的寶神Q版媽祖右手握持碧玉如意、左手豎起大拇指比讚，面帶笑容地看著穿梭大街小巷的遶境隊伍，庇佑寶島風調雨順、昌隆安康，莊嚴溫馨又充滿歡喜感，頭獎200萬元共有4個，總中獎率33%。

「無敵777」每張售價300元，是廣為刮迷們喜愛的經典數字7系列遊戲，票面以幸運數字「777」為主題，搭配閃爍霓虹光與耀眼的星芒相互輝映，相當醒目吸睛，玩法多元豐富還有機會獎金翻3倍，刮獎過程相當刺激有趣，獎金規劃也特別結合以數字「7」的倍數規劃，包括1,400、2,100、3,500、4,200元等獎項，頭獎300萬元共有5個，1,400元（含）以上的獎項超過18萬個，總中獎率36%。