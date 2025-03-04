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男子頻尿難出門 攝護腺微創手術成功 同時恢復男性功能

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
泌尿科主任林益聖向民眾（非個案本人）解釋微創攝護腺水蒸氣消融手術治療方式。圖／童綜合醫院提供
泌尿科主任林益聖向民眾（非個案本人）解釋微創攝護腺水蒸氣消融手術治療方式。圖／童綜合醫院提供

76 歲宋姓男患者長期受下泌尿道症狀困擾，頻尿、夜尿導致睡眠品質下降，日前求診梧棲童綜合醫院泌尿科，診療並檢查後，確認患者因攝護腺增生合併膀胱結石導致排尿問題，評估後建議可進行微創攝護腺水蒸氣消融手術，無需全身麻醉，整個治療過程約10至15分鐘，術後約3週即感受到顯著改善，夜尿次數減少，排尿順暢。

宋姓患者表示，還沒有手術治療以前，一個晚上起床3、4次，即使是白天也一直想上廁所，根本無法安心出門，但又擔心開刀手術的痛苦與危險，還好得到醫師建議可以進行水蒸氣治療方式，沒想到手術過程很快，且無需使用氣管內管式麻醉，僅需面罩舒眠麻醉，手術結束後恢復良好，讓自己重新擁有生活品質。

泌尿科主任林益聖指出，良性攝護腺增生（BPH）是中老年男性常見的泌尿問題，隨著年齡增長，攝護腺組織增生導致尿道受壓迫，引起頻尿、夜尿、排尿困難、尿流細弱等症狀，傳統治療方式包括藥物控制及手術刮除，藥物控制多需長期服用且效果有限，而傳統手術則可能影響性功能並伴隨較長的恢復期。

但「微創攝護腺水蒸氣消融手術」是目前最創新的微創療法之一，透過局部熱能高溫水蒸氣注入攝護腺增生組織，從而達到腺體組織的消融，最終縮小攝護腺體積，恢復正常尿流；但術後短期內可能會有輕微血尿或排尿不適，多數患者在 3至6周內症狀明顯改善，相較於傳統經尿道前列腺切除術，出血風險極低，並且能有效保留勃起與射精功能，特別適合不想長期吃藥、但又希望擺脫排尿困擾的患者。

患者 手術 頻尿

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