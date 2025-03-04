小時候胖就是胖！ 國健署：半數台灣成年人體重「過重」

俗話說「小時候胖不是胖」，但多項研究顯示，肥胖兒童有一半機率會一路胖到成年；肥胖青少年更有8成機率，成年後會一路胖下去。台大醫院小兒科內分泌科主治醫師劉士嶢表示，兒童肥胖會增加日後罹患慢性疾病的風險，甚至骨齡超前、性早熟，增加長不高機率。

劉士嶢指出，國人肥胖問題日益嚴重，除了生活壓力大、飲食不正常、缺乏規律運動，最主要的原因還是來自於「兒童肥胖」。他強調，從小就把脂肪細胞養大，奠定「一路胖到大」的基礎，這絕對是家長要正視的問題，不要覺得孩子白白胖胖沒關係，肥胖已經是一種疾病，應積極治療。

據世界衛生組織（WHO）統計，2022年全球成人過重及肥胖人數由1990年的25%上升至43%；另據國健署「2018-2022年國民營養健康調查」，50.8%的18歲以上成年人達到過重及肥胖標準，等於每2名成年人就有1人是胖子。

劉士嶢強調，肥胖是萬病根源，包含三高、心血管疾病以及癌症，還有「肌少性肥胖」，對年長者健康影響甚大。他呼籲，家長一定要把「肥胖」當成一回事，並以身作則不在孩子面前喝手搖飲、吃炸雞，建立良好的飲食習慣，不要認為只吃一點沒關係。

國健署社區健康組研究員麥揚竣表示，肥胖是警訊，容易導致代謝症候群，進而衍生許多疾病。為推動肥胖防治及解決民眾相關疑難雜症，國健署與台灣肥胖醫學會、台灣兒科醫學會共同出版「肥胖100問+」小冊，針對孕婦、兒童、青少年、成人及長者常見的問題提供建議與解答。

麥揚竣指出，減重要從健康飲食、良好生活型態做起，尤其是三餐規律正常。現代人生活忙碌，難免有許多外食機會，但美食也隱藏了許多地雷，以滷肉飯為例，湯汁含了過多的鈉及糖，如果其中一餐吃了滷肉飯，其他餐應多補充蔬菜，以利鈉的排出。

為達減重目的，麥揚竣建議，以國健署「我的餐盤」為參考指標，多選擇全穀及未精製雜糧，攝取多樣蔬果，補充優質蛋白質，避免高油、高鹽、高糖的食物等。另外，成人每周應執行累計150分鐘中等強度的運動，以有效減少體重過重和心血管疾病的風險。