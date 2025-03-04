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去年林口交流道旅次量奪冠 國道交通量最高路段也出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
去年國道延車公里為3萬5302百萬車公里，相較於前一年略微下降，若扣除颱風造成約10日影響，則仍呈現上升趨勢。本報資料照片
去年國道延車公里為3萬5302百萬車公里，相較於前一年略微下降，若扣除颱風造成約10日影響，則仍呈現上升趨勢。本報資料照片

根據高速公路局統計，去年國道延車公里為3萬5302百萬車公里，相較於前一年略微下降，若扣除颱風造成約10日影響，則仍呈現上升趨勢，日平均有高達150萬至170萬輛車行駛國道，交通量最高路段為國1五股至高公局；進出旅次量最高的交流道為國1林口交流道。

高公局統計，去年交通量最高路段前3名為國1五股至高公局、國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段；進出旅次量前3名之交流道為國1林口交流道、國2機場系統交流道及國1桃園交流道；大貨車、聯結車比例前3名路段為國1南向漁港路至高雄端、北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段。

高公局分析，ETC電子收費系統所產製每日將近2000萬筆、每年超過60億筆的龐大偵測數據，算得日平均有高達150萬至170萬輛車行駛國道，延車公里高達90至130百萬車公里。

高公局說，去年交通量最高路段為國1五股至高公局路段，平均每日雙向交通量超過27萬輛次（平面路段），國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段，分別約為每日22萬及21萬輛次。旅次統計部分，最高的交流道為國1林口交流道，平均每日逾17萬筆進出旅次，第2、3名則為國1（國 2）機場系統交流道及國1桃園交流道，每日進出旅次量各約17萬及15萬筆。

高公局也說，旅次量最高的起迄對為國 1北向高雄（九如路）至鼎金系統（5公里），平均每日約1.8萬筆旅次，第2、3名則為國1南向鼎金系統至高雄（5公里）及國1南向五股至林口（8 公里），分別約為1.7萬及1.6萬筆旅次。此外，去年大貨車、聯結車比例最高的路段為國1南向漁港路至高雄端路段，重車比例約為54%，第2、3名則為國1北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段，分別約為44%及28%。

高公局提醒，用路人行駛國道時，須特別注意行車狀況，在交通量大或重車比例高的路段，更應發揮防禦駕駛觀念，預留更多空間及時間以確保行車安全，注意大型車視野死角，勿隨意插入大型車車陣中；進出交流道依序排隊勿插隊、勿任意變換車道、勿跨越槽化線且錯過交流道時勿倒車。

國道 林口 車潮 高公局

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