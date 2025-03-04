ICU醫師曝「門診10不」 敲診間門、探頭窺看、偷錄音都NG

最近急診壅塞問題引起熱議，許多醫護人員皆出面呼籲，應保持互相尊重的醫護病關係。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金提醒，民眾在門診有10件不建議做的事，包括過號不要敲診間門，也不要探頭進來看，在看診時不要使用手機，請關靜音，更不要對問診不耐煩或有偷錄音與錄影等行為。

陳志金在臉書分享「門診十不」，包括「不要敲門」、「不要探頭進來看」、「不要使用手機，請關靜音」、「不要對詢問不耐煩」、「不要偷偷錄音錄影」、「不要對自己的身體這麼陌生」、「不要隱瞞之前的就醫或報告」、「不要用你在網路看到的、聽朋友、親戚、鄰居說的，來和醫師『爭辯』」、「不要叫醫生『順便』幫你開和他專科不相關的藥和檢查」、「不要覺得『怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？』」。

一、不要敲門

過號了要加號，出去後才想到忘了說的民眾，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎」、「我趕時間，可以讓我先看嗎」，你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診。

此外，也千萬不要打電話進診間詢問「現在看到幾號」，因為可上網或用APP查詢，別把你的「時間寶貴」，建立在「打斷別人看診」這件事上。

二、不要探頭進來看

裡面坐著的跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇！醫師是「很帥」沒錯，待會你就可以當面看個夠。

三、不要使用手機，請關靜音

有民眾曾在通電話時說，「對啦！我現在正在看門診，不能再講了，等超久的停車位也很難找。」接著，他又講了一分鐘才掛斷，而且還開擴音，後來才察覺不對勁，「不講了啦！醫生臉色很難看！」或手機響了半天，提醒他時卻回答，「沒關係，我不要接」你沒關係，我有關係，我們的對話一直被打斷。你可不可以先關靜音？

另外，也不要再打手遊，曾有年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機，跟他講話的時候，眼睛還會偷瞄手機，下次應該要先託管手機，才能進來看診。

四、不要對詢問不耐煩

問你姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩。那是為了你的安全、為你好。聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有。

五、不要偷偷錄音錄影

讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你，如果真的有需要錄請先告知，互相尊重、信任很重要。

六、不要對自己的身體這麼陌生

每個問題都要想好久？是外星人借住在你的身體嗎？跟他這麼不熟？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

七、不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，或說「醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶」，因為開誠布公，才是對自己最有利。

八、不要用你在網路看到的、聽朋友、親戚、鄰居說的，來和醫師「爭辯」，他們又不幫你看病、也不用為你負責。

九、不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查，買薑還「順便」討幾根蔥的事，菜市場都不一定可以了。但是，離開的時候，記得要「順便」把門關上。

十、不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快」

那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同。在門外希望裡面看快一點，在門內就希望看慢一點！其實，看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧。