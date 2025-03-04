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翻轉洗腎王國 石崇良：精準篩檢助透析延緩10年

中央社／ 台北4日電
健保署長石崇良。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
健保署長石崇良。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣曾是洗腎王國，據健保署統計，有無參與慢性腎病共同照護計畫，10年內洗腎與不洗腎有10倍差別，健保署長石崇良說，近年納入更精準篩檢與健康生活促進，有助透析延緩10年。

今年3月13日是世界腎臟日（3月的第二個星期四），世界衛生組織統計，全球多達8.5億人口受腎臟病所苦，慢性腎臟病健保支出民國112年達592億元，是台灣前10大死因之一，總統賴清德在2月27日「健康台灣推動委員會」第3次委員會議訂下2030年三高相關慢性病標準化死亡率降低1/3目標。

石崇良今天在世界腎臟日記者會表示，三高、肥胖都是腎臟病風險因子，再加上不少台灣民眾有亂用藥物習慣，台灣過去是洗腎王國，透析人口比例世界排名第一，民國111年9.8萬人透析達到高峰，經多年努力推出照護計畫等已反轉，但面臨銀髮海嘯來襲，控制透析人口仍是挑戰。

石崇良說，腎臟病麻煩的是早期無明顯症狀，慢性病照顧是健康台灣重要目標，公費成人健檢今年起適用對象年齡降至30歲，民眾提早注意身體健康，異常者加入共照網從去年起納入更精準篩檢，逆轉三高等危險因子，有助延緩10年透析，健保也提供後續延緩腎功能惡化新藥給付。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，台灣連續3年透析病人正在減少，甚至首度看見透析盛行率也下降。台灣腎臟健康照護擁有全流程照顧，粗估全人口12%會有腎臟問題，健康民眾應積極接受篩檢，提早加入健康生活促進，腎臟病照護往往與病友生活習慣、健康觀念息息相關。

吳麥斯舉例說明，如三高控制、規律運動、按時使用藥物等，都需要長期專業與高強度的個人照護才能建立。針對高危險群治療危險因子，臨床上慢性腎臟病及早搭配適當治療與系統性照護獲，可逆轉病情，重返人生「腎」力組，腎臟病有很多藥物治療，未來只會有越來越多新藥。

中華民國診所協會全國聯合會榮譽理事長陳宏麟說，根據健保署統計，加入共照制度與否，未來洗腎與不用洗腎有10倍差別。面對超高齡社會，基層診所提供的照護計畫非常關鍵，腎病從無感到有感，從可逆到不可逆，這是漸進式的過程，必須早期發現、風險管理、積極介入。

健保署 洗腎 石崇良 腎臟病

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