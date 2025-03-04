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大型重機爭取開放上國道 高公局啟動民調作業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
重機路權團體過去多次爭取開放大型重機上國道。圖為重機團體於國道石碇服務區集結。本報資料照
重機路權團體過去多次爭取開放大型重機上國道。圖為重機團體於國道石碇服務區集結。本報資料照

國內截至去年底約有26萬輛大型重機，不少重機路權團體多次爭取開放重機上國道，皆被交通部以民意打回票。高速公路局今指出，為了解社會大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，公開招標委託民調公司，近期將啟動市話及手機之民意調查作業。

重機路權團體過去多次爭取開放大型重機上國道，除於公共政策網路參與平台提案，也曾到交通部前、國道服務區等集結喊話。高公局當時表示，最近一次於2022年的民意調查中，全面贊成、有條件開放及不贊成開放比例為1比3比6，多數民眾仍對於國道車速較快、機車特有行為及安全間隔有疑慮，還有待跟民眾及地方政府溝通宣導。

高公局今表示，2011年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正後，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定路段及時段行駛高速公路。其中附帶決議（二）強調社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全疑慮，交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放路段及時段。之後交通部除蒐集地方政府意見外，也辦理民意調查。

高公局表示，今年度民意調查預計於3月啟動，民調公司撥通電話後將先說明「您好！這裡是ＯＯＯ民調公司，不好意思耽誤您一點點時間，我們正接受交通部高速公路局委託，進行一項電話訪問，想瞭解民眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道高速公路的一些看法…」接到電話的民眾可放心且盡情表達對於開放大型重型機車行駛高速公路意見。

高公局也說，此次民調僅會蒐集受訪者性別、年齡層、教育程度及居住地區等背景資料做為分析使用，不會詢問其他敏感個資，民眾可安心受訪。

交通部 國道 重機 高速公路

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