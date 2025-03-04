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高麗菜價跌每顆不到30元 農糧署：中旬回穩

中央社／ 台北4日電
近來高麗菜批發價趨近監控價每公斤新台幣6.2元，傳統市場1台斤僅剩10元，1顆30元不到。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
近來高麗菜批發價趨近監控價每公斤新台幣6.2元，傳統市場1台斤僅剩10元，1顆30元不到。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

近來高麗菜批發價趨近監控價每公斤新台幣6.2元，傳統市場1台斤僅剩10元，1顆30元不到。農糧署今天表示，與之前栽種量達警戒值，使得最近日交易量衝高有關，中旬後恢復常態。

相對受去年颱風影響，香蕉、蓮霧、棗子等多款水果價格仍偏高；短期葉菜類價格親民、甚至走低，傳統市場高麗菜1台斤只剩下10元，等於每顆約2.5台斤30元不到，其他短期葉菜也出現超級親民價位，連量販店平價專區都出現1包10元。

台北果菜批發市場今天整體葉菜類交易均價每公斤僅12.8元，遠低於常態的20幾元，高麗菜只剩6.8元。近日也多在6元多，對照高麗菜的監控價（成本價）6.2元，3月2日即出現6.2元，2月28日僅6.1元。

農業部農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時分析，高麗菜栽種約2個半月採收，之前監控的高麗菜苗出售情況顯示，栽種量已達紅色燈號（警戒值），所以近日採收後的每天交易量達300公噸或更高，對照量價相對合理應是250公噸左右，高出50公噸以上，使得價格走低。

他指出，氣溫回暖適合蔬菜生長，高麗菜也會長得較大顆，而高麗菜供應量明顯增加，也會牽動其他葉菜類交易價格變便宜，為穩定產銷，已啟動加工，今天也啟動出口調節，預計外銷高麗菜到日本等國1548公噸，推估3月中旬之後，葉菜類的價格會慢慢回到相對合理價位。

菜價 農糧署 高麗菜

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