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網購羽絨被…填充物羽絨達95%標示不確實 公平會警告

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
冬天天氣冷，很多人愛好羽絨被維持保暖。圖／本報資料照片
冬天天氣冷，很多人愛好羽絨被維持保暖。圖／本報資料照片

網路家庭國際資訊股份有限公司及皇室股份有限公司於PChome24h購物網站銷售羽絨被商品，在廣告宣稱「填充物：羽絨95%」卻與事實不符，公平會委員會議決議其違反公平交易法第21條第1項規定。考量該商品廣告採用美國舊標準，廣告載有相關數據對照說明，並已將廣告下架，影響交易秩序、公共利益尚屬輕微，故不處罰鍰，予以警示。

公平會表示，該廣告宣稱「填充物：羽絨95%」，整體予人印象為所販售的羽絨被羽絨含量有95%，經公平會調查，皇室公司承認商品實際羽絨含量(即重量百分比)約為66.5%至70%，該公司依據美國聯邦交易委員會舊標準（Old USA FTC），其標準容許允差達30%，故可於廣告宣稱「填充物：羽絨95%」。

公平會指出，經濟部提供意見指出，美國舊標準已於1998年廢除，為促進商品正確標示，並保障消費者權益，不應繼續採用，且依商品標示法及「織品標示基準」規定，填充物成分為「羽絨」者，其實際的重量百分比，不得低於標示之重量百分比。由於該廣告宣稱「填充物：羽絨95%」，與實際羽絨含量仍有相當差距，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定的疑慮，有虛偽不實及引人錯誤之情事，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，考量該商品廣告雖採用美國舊標準，但廣告載有相關數據對照說明，並已將廣告下架，影響交易秩序、公共利益尚屬輕微，故不處罰鍰，予以警示；至於商品標示與國內現行標示規範不符部分，另函請經濟部依相關規定辦理。

公平會提醒業者，如目的事業主管機關對於商品標示內容已有所規範，製刊廣告宣稱內容仍須注意與實際情形相符，以免造成消費者誤認而有違法之虞。

廣告 消費者 網購 美國

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