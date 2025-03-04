台人每天逾3分之2時間盯螢幕 恐損肝腎精血…中醫師推改善方法

中華民國眼科醫學會2019年的「全民護眼趨勢調查」顯示，台灣人平均每天使用3C產品10.7小時，意即扣掉睡眠，超過3分之2的時間都在盯著螢幕，引發不少健康問題。中醫師表示，眼部疾病反應肝、腎功能，除了透過飲食與熱敷，還可服用中藥、針灸、按摩穴位緩解不適症狀。

中醫師林文君表示，民眾過度使用3C產品，可能引發許多有關眼部的文明病，包括因為長時間使用電子產品，眼睛需要緊盯在固定距離的螢幕上，負責調節水晶體的睫狀肌與控制眼球活動的肌肉會變得過度緊繃，加上緊盯螢幕時眨眼次數變少，容易造成眼球表面蒸散水分，在人體來不及補充的情況下，引起視力模糊、眼睛乾澀、眼球痠痛、眼皮無力、頭痛、肩頸背痠痛等眼睛疲勞症狀，又稱為「電腦視覺症候群」。

其次，民眾由於長時間盯著屏幕，眨眼頻率減少，若加上室內空調、暖氣造成濕潤度下降，會加速蒸發淚液導致乾眼症，常見症狀有眼睛乾癢、疲倦、異物感、痛、灼熱、眼皮緊繃沉重、怕風、畏光、分泌黏稠物。

再者，民眾在長時間、近距離用眼會導致眼軸變長，導致光線無法準確聚焦在視網膜上，形成近視，患者有視力下降，看遠處物體模糊不清，若未加以治療，容易變成高度近視，可能誘發早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，不可不慎。

林文君指出，民眾長時間、近距離看螢幕的工作，睫狀肌一直處在緊繃用力的情況下，導致睫狀肌彈性疲乏的現象就是老花，常見的症狀有覺得看遠方的物體不清楚、看近時又感到吃力需摘掉眼鏡，還有眼睛疲勞及視線模糊不清等情況。

林文君說，因電子類產品的螢幕所發出的藍光，會刺激視網膜產生自由基，日積月累下損壞視網膜細胞。兒童因為水晶體清澈、透光率高，及有視網膜疾病風險者須格外小心藍光的傷害。視網膜損傷的常見症狀有視力下降、視物變形、視野缺損、嚴重者會視網膜剝離，嚴重時可能失明。

林文君提醒，以中醫的觀點，久視電子產品造成的眼睛疲勞或眼睛疾病疾有關肝、腎功能。肝藏血開竅於目，腎主精能滋目潤睛，因此長時間用眼過度會耗損肝血和腎精，中醫在緩解眼睛疲勞或治療眼疾時，常使用調理肝腎功能和氣血的中藥材，補充肝腎的不足。

一、枸杞菊花茶

製作方法：菊花3至5朵、枸杞約10至20顆、加入500cc左右的熱水沖泡約15分鐘即可飲用。

功效：枸杞可補腎益精、養肝明目，菊花能清肝明目、疏風散熱，兩者皆有助於緩解眼部疲勞，適合長期看螢幕感到疲倦、眼睛常乾澀的人。

二、針灸

常取膀胱經在眼頭及眉頭的「睛明穴」、「攢竹穴」，眼睛周圍的「魚腰穴」、「絲竹空穴」、「太陽穴」，加強氣血循環、緩解眼部疲勞，臨床上也常用膽經的「光明穴」改善眼睛虛勞的情況。

三、按摩穴道

用指腹輕輕按壓「睛明穴」、「攢竹穴」、「魚腰穴」、「絲竹空穴」、「太陽穴」、「瞳子髎」、「承泣穴」、「四白穴」，可幫助放鬆眼部肌肉，改善眼睛周圍的血液循環。每個穴道輪流按壓3至5秒，每天2至3次。

四、熱敷

一天敷2至3次、一次5至10分鐘，熱敷可幫助眼睛分泌正常油脂，改善眼睛乾澀及畏光等不適症狀，也可促進眼睛周圍的血液循環及放鬆眼睛的肌肉。

五、飲食

可多食用富含維生素Ａ、Ｃ、Ｅ及含有葉黃素的食物，例如，深綠色蔬菜、胡蘿蔔、南瓜、堅果、魚油，皆有助於黃斑部與視網膜的健康。

六、生活習慣

1.減少看3C產品時間：用眼30分鐘就休息5至10分鐘，或常讓眼球看5至6公尺以外的遠距離目標放鬆一下。

2.調整3C產品至適當距離：螢幕最好與眼睛維持在35至45公分的距離，螢幕較眼睛水平線低10公分。

3.看螢幕時坐姿要正確：避免歪著頭或是躺著使用3C產品讓眼睛過勞。

4.環境光源要充足：若3C螢幕光線較周遭環境更亮時，眼部肌肉會較緊繃，並避免在關燈情況下看電視和玩手機，睡前使用3C產品，也會影響睡眠品質。

5.預防措施：使用防藍光螢幕，可保護膜或防藍光眼鏡，避免視網膜的損傷。