清明連假掃墓返鄉+旅遊車潮 高公局：首2日國道南向尖峰

今年清明節連假長達4天，高速公路局預估，連假首2日為南向尖峰時段，以上午出發比率69.9%最高，末2日為北向尖峰時段，則以下午出發比例54.0%最高；交通需求以掃墓返鄉旅次44%及旅遊旅次38%為主，期間將規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。

清明連假出遊車潮眾多，高公局建議，西部國道部分，4月3日、4日南向用路人建議清晨5時前或中午12時後出發；4月5日、6日中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國5部分，4月3日、4日南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局說，連假期間規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中匝道封閉路段及時段，包括假期前2個周六3月22日及29日上午清晨5至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；4月3日0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口、5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；4月4日清晨5至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；4月5日及6日每日中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局表示，考量清明連假國道交通需求增加，尖峰時段將車多壅塞，呼籲用路人於連假期間多搭乘公共運輸。如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。