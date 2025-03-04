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金門海漂垃圾困境 福建養殖浮具「登陸」處理成本高昂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，且數量源源不絕，很難完全清理，圖為復國墩的海岸線上。圖／洪清漳提供
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，且數量源源不絕，很難完全清理，圖為復國墩的海岸線上。圖／洪清漳提供

金門馬祖，這兩座離島不僅是地緣政治的前哨，如今更成為海漂垃圾的「前線戰場」。每年數百噸垃圾隨洋流與季風漂抵，尤以來自中國福建沿海養殖業的保麗龍浮球與塑膠浮桶為大宗，不僅影響生態與觀光，還讓當地垃圾處理量嚴重超載，問題難以根除。

「蔚藍的海面上，浮球像棋盤一樣連綿，一望無際。」長期關注海洋生態的退休教師洪清漳表示，福建沿海早年普遍使用保麗龍作為養殖浮具，但因易碎裂、污染海洋，中國政府於2021年推動「海上養殖轉型升級行動」，逐步汰換保麗龍浮球，改用較耐用的塑膠浮桶。然而，這些浮桶數量龐大，即使較不易碎裂，仍難以處理，成為新的環境問題。

金門的海漂垃圾受季風影響，冬春時期東北季風強勁，垃圾主要堆積於東北角與北岸，如復國墩、青嶼一帶，來源多為中國福建的莆田、泉州等地；夏季南風增強，垃圾則漂往烈嶼等區域。海漂垃圾的累積，使得淨灘行動疲於奔命，但始終無法從根本解決問題。

根據金門環保局統計，當地每年清理約500至600公噸的海漂垃圾，其中80%以上來自中國。然而，這些垃圾無法回運至源頭處理，因為依照現行國際法規，垃圾回運涉及跨國廢棄物處理問題，而兩岸之間並無相關合作機制。這意味著，金門與馬祖只能自行消化這些垃圾，或花費高昂成本運往台灣本島焚化。

「每噸垃圾轉運費約2700元，從金門送到台灣本島超過300公里，但若能回運到廈門，僅10多公里，成本可大幅降低。」金門縣環保局表示，金門曾嘗試將部分養殖浮筒送回中國，但因疫情與兩岸政治局勢變化，計畫至今停滯。據了解，廈門市政府已啟用AI監測海漂垃圾，並進行部分打撈，但處理量遠不及垃圾漂流速度，成效有限。

金門副縣長李文良表示，地方政府曾多次向中國大陸反映，希望對岸加強垃圾源頭管控，結果對方忽然碰出一句「你怎麼證明垃圾是我們的？」李回說，上面都是簡體字，結果對方回說，「簡體字不代表垃圾是來自廈門的」，這句話不難窺見，雖然垃圾是來自大陸，但我們能談的只有廈漳泉，他認為，其實這權責還是要由中央出面，地方貿然跳到第一線，不見得適宜。

金門縣議員董森堡指出，問題的根本解方在於減少垃圾的源頭產生，而非單靠淨灘。他建議，中國應進一步提升養殖浮具的耐用度，減少破損與遺棄。同時，金門與馬祖目前缺乏與中國的垃圾回運機制，導致這些廢棄物只能佔據當地垃圾場空間，進一步惡化處理問題。

「金門曾試圖回運大型浮筒到中國處理，但因疫情與政治關係變化，再無下文。」董森堡說，若能恢復回運機制，金門將能有效降低垃圾處理負擔，也能減少碳足跡。他認為，中國作為污染源，應承擔更大責任，協助解決海漂垃圾問題，而非讓金門與馬祖獨自承擔環境代價。

「清晨的潮汐退去，海灘上遺留的不只是貝殼與海藻，還有數以百計的保麗龍浮球與塑膠浮桶，像是來自異國的幽靈軍隊，占領金馬的海岸線。」在地王姓居民認為，金馬四面都環海，金門離大陸最近僅5公里，但距台至少有200公里遠，換言之這些民生、工業海漂垃圾，基本上99%都是從大陸過來的。如果陸方願意站在區域共同治理的立場，友善的面對這個事情，才能讓海廢的問題有解決的可能。

塑膠製吊掛牡蠣的浮筒已漸漸取代保麗龍成為海漂垃圾的大宗。圖／洪清漳提供
塑膠製吊掛牡蠣的浮筒已漸漸取代保麗龍成為海漂垃圾的大宗。圖／洪清漳提供
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，圖為復國墩海岸的清理情況。圖／洪清漳提供
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，圖為復國墩海岸的清理情況。圖／洪清漳提供
塑膠製吊掛牡蠣的浮筒已漸漸取代保麗龍成為海漂垃圾的大宗。圖／洪清漳提供
塑膠製吊掛牡蠣的浮筒已漸漸取代保麗龍成為海漂垃圾的大宗。圖／洪清漳提供
金門東北角海岸線上的海漂垃圾，透過空拍機的視角，看起來數量龐大，很像散落的藥丸。圖／洪清漳提供
金門東北角海岸線上的海漂垃圾，透過空拍機的視角，看起來數量龐大，很像散落的藥丸。圖／洪清漳提供

保麗龍 廢棄物 海洋垃圾 金門 馬祖

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