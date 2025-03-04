中部以北入夜再一波大雷雨 吳德榮：明天起春寒雨若泉

今晨台中以北已發生局部大雷雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面通過、伴隨明顯降雨；白天雷雨暫緩，入夜中部以北仍有另一波大雷雨發生的機率，冷空氣南下、下午起北台灣氣溫驟降，應特別注意添衣保暖。北部15至25度、中部16至31度、南部17至32度、東部16至29度。

吳德榮表示，明天至周日清晨北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別溼冷，為典型「春寒雨若泉」型態。其他地區影響雖相對較小，但亦常有明顯變化，要注意調適。

「這波冷空氣將於周四晚、周五晨達最強」，吳德榮表示，台北測站約可降至14或15度，為東北季風的機率略高於大陸冷氣團，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

吳德榮表示，周日白天起至下周二暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，高溫亦再逐日回升至30度以上。下周三另一鋒面接近，下周四鋒面影響，天氣再度劇變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。