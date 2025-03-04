快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

中部以北入夜再一波大雷雨 吳德榮：明天起春寒雨若泉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過、伴隨明顯降雨；白天雷雨暫緩，入夜中部以北仍有另一波大雷雨發生的機率，冷空氣南下、下午起北台灣氣溫驟降，應特別注意添衣保暖。聯合報系資料照
今天鋒面通過、伴隨明顯降雨；白天雷雨暫緩，入夜中部以北仍有另一波大雷雨發生的機率，冷空氣南下、下午起北台灣氣溫驟降，應特別注意添衣保暖。聯合報系資料照

今晨台中以北已發生局部大雷雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面通過、伴隨明顯降雨；白天雷雨暫緩，入夜中部以北仍有另一波大雷雨發生的機率，冷空氣南下、下午起北台灣氣溫驟降，應特別注意添衣保暖。北部15至25度、中部16至31度、南部17至32度、東部16至29度。

吳德榮表示，明天至周日清晨北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別溼冷，為典型「春寒雨若泉」型態。其他地區影響雖相對較小，但亦常有明顯變化，要注意調適。

「這波冷空氣將於周四晚、周五晨達最強」，吳德榮表示，台北測站約可降至14或15度，為東北季風的機率略高於大陸冷氣團，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

吳德榮表示，周日白天起至下周二暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，高溫亦再逐日回升至30度以上。下周三另一鋒面接近，下周四鋒面影響，天氣再度劇變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

根據中央氣象署（左圖）資料，今晨台中以北已有大雷雨發生。歐洲模式模擬明晨2時閃電密度（前6小時）的模擬圖（右圖）顯示，今夜至明晨、中部以北仍有大雷雨發生的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄
根據中央氣象署（左圖）資料，今晨台中以北已有大雷雨發生。歐洲模式模擬明晨2時閃電密度（前6小時）的模擬圖（右圖）顯示，今夜至明晨、中部以北仍有大雷雨發生的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 大雷雨 鋒面

延伸閱讀

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

228連假暖如夏逾30度 吳德榮：下周二濕冷驟降15度

白天回暖 吳德榮：228連假逾30度下周二再急凍

相關新聞

未來1周溼冷…下午恐再有劇烈雨勢 周四冷氣團至少凍3天

今年首波春雨鋒面到，未來1周天氣趨勢，中央氣象署預報員官欣平表示，先下雨逐步降溫，接著有一段溼冷感覺好像來到冬天，周日之...

台師大研究：單次、20分鐘混合運動可顯著提升大腦認知

國立台灣師範大學今召開記者會，體育與運動科學系特聘教授張育愷與美國北卡羅來納大學團隊發現，進行單次、20分鐘的運動即可提...

ICU醫師曝「門診10不」 敲診間門、探頭窺看、偷錄音都NG

最近急診壅塞問題引起熱議，許多醫護人員皆出面呼籲，應保持互相尊重的醫護病關係。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金提醒，...

東北季風增強！15縣市發布強風特報 影響持續到明晚

受到鋒面影響，台中以北、台東有局部大雨發生，稍早因降雨趨於和緩，發生大雨的機率降低，因此解除大雨特報，但中央氣象署今早1...

春雷巨響、雙北下冰雹如「天降冰塊」 氣象署曝原因

昨晚到今天清晨中部以北大雨，雷聲隆隆持續到今天清晨；尤其大台北地區今天凌晨下冰雹，不少民眾以為天降冰塊。冰雹是否特別大顆...

喝酒暖身？男子喝到肌肉溶解與胸腔併發症 部桃醫救回

39歲的陳先生日前因連續3天未上班，同事到他住處探視發現他倒臥浴室，呼吸微弱，緊急送往衛福部桃園醫院急診，插管治療還送加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。