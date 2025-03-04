她隱瞞「這事」導致屢流產難懷孕 醫揭女性難戒斷原因

25歲小優（化名）多次懷孕最後都是流產收場，追根究底發現小優有長期吸菸習慣。振興醫院家庭醫學科主任陳怡君指出，據國健署統計女性戒菸成功率普遍低於男性，但有趣的是研究發現，女性對尼古丁依賴度較男性低，難以戒菸主要是受心理因素影響，如生活壓力、負面情緒等，才導致女性戒菸成功率低。

多次流產的小優，長期隱瞞有吸菸的習慣，某次她於懷孕衛教門診時，包包裡的香菸意外掉出，當下立即推託香菸是先生的，醫師當下僅提醒孕婦千萬別吸菸，無論是一手菸或二手菸，都會對孕期產生影響，小優將醫師的話聽進心裡，默默嘗試戒菸，數月後小優順利生下兒子。

但後續小優疑似再次吸菸，剛產下兒子的她正在醫院內接受照顧，護理師於查房時特別提醒她，吸菸可能會減少母乳量，甚至提高產後憂鬱症的機率，最嚴重可能導致嬰兒猝死，她才開始決定徹底戒菸。

陳怡君表示，不論是主動的一手菸或被動的二、三手，都會增加惡性腫瘤、心血管、腦血管與慢性肺病等疾病的發生率和嚴重度。吸菸孕婦與不吸菸者孕婦相比，吸菸孕婦約會增加80%的自然流產機率，因燃燒後的菸草物質會破壞胎盤功能，造成早期流產，也容易早產、產下低體重兒等。

據國健署公布的一項「國人吸菸行為調查結果」，成年人吸菸率從民國97年的21.9％降至111年的14％，降幅超過三成，但是吸菸者過去一年曾嘗試戒菸卻失敗的比率，卻仍居高不下，男性為25.3％、女性則為30.7％。

陳怡君指出，女性的戒菸成功率普遍比男性低，雖然女性對尼古丁依賴度較男性低，但難以戒菸與心理因素有很大的關係。男性多是受到同儕影響開始吸菸，女生則是受到生活壓力與負面情緒而接觸菸品；另外，吸菸女性的伴侶多數也都有吸菸，導致協助戒菸的家庭支持度較低。

陳怡君說，女性要戒菸時，常擔心戒菸後體重會增加，或長期的生活壓力及荷爾蒙變化等多重影響，導致難以成功戒菸，因此醫療專業人員在協助女性戒菸時，需要有更全面的考量和協助。據美國公共衛生期刊研究顯示，中年婦女在戒菸後6個月，體重平均增加2至3公斤，但到了戒菸後12個月，體重的差距便會縮小。

三八婦女節即將到來，陳怡君建議，民眾可透過戒菸門診諮詢專科醫師，配合專業指導進行戒菸，除了提高戒菸成功率外，同時也藉此培養良好的飲食與運動習慣以控制體重，長遠來說對女性健康絕對助益良多。