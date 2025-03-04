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未來半個月春雨鋒面一波波 賈新興：周四至周五冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起至3月21日春雨鋒面一波波，且氣溫略偏冷。本報資料照片
今天起至3月21日春雨鋒面一波波，且氣溫略偏冷。本報資料照片

春雨鋒面一波波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，自今天起至3月21日春雨鋒面一波波，且氣溫略偏冷。之後降雨轉偏少，氣溫漸回升。3月28日起至4月上旬，降雨偏多的機率高且氣溫略偏暖。

近期天氣部分，賈新興說，明天受鋒面影響，高雄以北及宜花東仍有局部短暫雨，午後彰化以南轉陰偶有零星短暫雨。周四至周五受大陸冷氣團及華南水氣移入影響，周四彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。周五，台南以北及宜蘭有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

他表示，周六持續受偏強東北季風影響，北北基宜仍有局部短暫雨，桃園以南山區及花東亦有零星短暫雨。周日，基隆、東北角及宜花有局部短暫雨，鵝鑾鼻一帶及南台東亦有零星短暫雨。下周一，花東多雲。下周二，午後竹苗以南山區及宜花山區轉多雲。

賈新興說，下周三，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，傍晚起受鋒面影響，嘉義以北轉有局部短暫雨。下周四，北北基宜、竹苗以南山區及宜花東有局部短暫雨。下周四傍晚起至下周五受鋒面影響，各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 賈新興 鋒面

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