未來半個月春雨鋒面一波波 賈新興：周四至周五冷氣團
春雨鋒面一波波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，自今天起至3月21日春雨鋒面一波波，且氣溫略偏冷。之後降雨轉偏少，氣溫漸回升。3月28日起至4月上旬，降雨偏多的機率高且氣溫略偏暖。
近期天氣部分，賈新興說，明天受鋒面影響，高雄以北及宜花東仍有局部短暫雨，午後彰化以南轉陰偶有零星短暫雨。周四至周五受大陸冷氣團及華南水氣移入影響，周四彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。周五，台南以北及宜蘭有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。
他表示，周六持續受偏強東北季風影響，北北基宜仍有局部短暫雨，桃園以南山區及花東亦有零星短暫雨。周日，基隆、東北角及宜花有局部短暫雨，鵝鑾鼻一帶及南台東亦有零星短暫雨。下周一，花東多雲。下周二，午後竹苗以南山區及宜花山區轉多雲。
賈新興說，下周三，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，傍晚起受鋒面影響，嘉義以北轉有局部短暫雨。下周四，北北基宜、竹苗以南山區及宜花東有局部短暫雨。下周四傍晚起至下周五受鋒面影響，各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言