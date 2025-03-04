夏秋交替基隆海域出現「垃圾廊帶」 海漂垃圾不少大陸來

國立台灣海洋大學團隊執行海保署潔淨海洋計畫，研究發現西南沿岸流夾帶大陸浙江海岸的垃圾，是危害台灣西海岸環境的主要禍首，微塑膠對漁業食安的威脅也應防患未然，減少人為廢棄物及產業排放汙水、廢棄物，降低海域微塑膠量。

海保署推動潔淨海洋專案，委由海大海漂（底）垃圾及微塑膠分布調查。海大教、海洋休閒產業暨遊艇發展中心主任曹校章擔任計畫主持人。海漂垃圾到底是從哪裡來的？怎麼會這麼多？曹校章說，可以理解海漂垃圾會隨洋流移動，但垃圾為什麼會卡在海底？都需要調查解謎。

曹校章解說海漂垃圾調查方式，開船出海後，用兩節以下的速度慢緩慢前進，然後觀察海域中海漂垃圾的數量。海底垃圾則是用潛水員穿越線調查法，拍照錄影記錄海底垃圾並計算密度。

研究團隊調查結果顯示，海漂垃圾比較多的區域包括東北角、屏東海生館一帶和澎湖海域。曹校章說，像年初西南沿岸流會從中國大陸閩江口，推送大量垃圾到台灣西海岸，證據是海漂垃圾中有不少浮標，都有標示「浙江」字樣， 位在閩江口的馬祖受海漂垃圾危害，更是首當其衝。

夏、秋交替的時節，基隆海域會出現「垃圾廊帶」，原因是黑潮從台灣東海岸，由南往北移動時，會夾帶花東海面的垃圾往北送，黑潮通過東北角的海脊時會往左邊流，由北往南的親潮通過海脊時，海流也會往右湧向基隆，海面上出就出現一條又一條的垃圾。等到東北季風加強時，這些垃圾就會被打上岸際。

海底垃圾調查過程中，研究人員另外察覺得到海水汙染危機，因為前往彰濱海域調查海底垃圾時，發現幾乎「看不到」，原因是水幾乎是黑的，而且有腥臭味。

研究人員分析，台灣西海岸從彰化到台南是養殖區，要讓養殖的生物長大，漁民會投放大量的餌料。用蝦粉、魚肉做成的粉餌料，一定不會全部吃完，在海中溶解後自然會產生腥味。加上魚的黏液、排泄物組合在一起，海水就會變得黏稠，像是唾液一般，水質明顯惡化。

微塑膠的調查有兩種方法，一種就是拖海水過篩之後，再進到實驗室檢查。另外一種是生物體的採集，因為牡蠣是濾食性動物，漲潮時大量濾食，攝食浮游生生物獲取養分。研究團隊在全台灣16處出海口採集牡蠣，再送進實驗室用顯微鏡、紅外線檢驗微塑膠含量。

海大研究團隊判斷塑膠碎片來源，多數來自陸地的生活用品、人為活動產生的塑膠製品或與產業園區有關，建議由河川源頭至下游加強管理，降低海域微塑膠量。可朝上游產業形態進行分析，透過微塑膠搜集器過濾原理，更具體掌握微塑膠來源。