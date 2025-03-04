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濃霧攪局！金門機場逾500旅客滯留 1架加班機難消化

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門近日受濃霧影響，台金航班大亂，尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場。記者蔡家蓁／攝影
金門近日受濃霧影響，台金航班大亂，尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場。記者蔡家蓁／攝影

金門近日受濃霧影響，台金航班大亂，尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場，雖然班機起降正常，但都班班客滿，每架飛機都補不到幾人，不少旅客抱怨已候補多日仍無法返台；也有人抱怨加班機都獨厚台北，沒有加開台中或高雄的，不知道還要候補多久，才能回家。

今天一早尚義機場就擠滿等待候補的旅客，不少旅客抱怨已經候補多日還無法回家，有人則是無奈表示，昨天有一班加班船，但因為擔心海上顛簸、不舒服，沒去搭，沒想到今天還是回不去。

金門航空站主任洪念慈表示，連日來濃霧影響嚴重，前天取消11架次、昨天更取消20架次航班，候補登記累計達1700號，雖然其中許多為重複登記，但機場仍面臨龐大輸運壓力。昨天透過B計畫船運，已協助312名旅客返台，今日則再協調一架14時55分的華信航空加班機往台北，與往台中一架次加班機。

此外，金門港務處也因濃霧影響，今晨宣布水頭—廈門五通航線自8點起停航，但半小時後即恢復航行，影響不大。

據了解，金門長期受天候影響，交通不穩定問題頻繁上演，再次引發外界對B計畫（船運替代方案）的關注，地方人士呼籲，應強化應變機制，以降低類似情況對旅客的影響；此外，金門縣政府與航空站正密切關注滯留旅客數量，並評估是否啟動軍機疏運。

金門近日受濃霧影響，尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場，不少旅客抱怨已候補多日仍無法返台。記者蔡家蓁／攝影
金門近日受濃霧影響，尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場，不少旅客抱怨已候補多日仍無法返台。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，每個座位幾乎都坐滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，每個座位幾乎都坐滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場，有人抱怨加班機都獨厚台北，沒有加開台中或高雄的，不知道還要候補多久，才能回家。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午湧現超過500名滯留旅客，候補人潮擠滿機場，有人抱怨加班機都獨厚台北，沒有加開台中或高雄的，不知道還要候補多久，才能回家。記者蔡家蓁／攝影

機場 金門

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