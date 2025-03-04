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春雷巨響、雙北下冰雹如「天降冰塊」 氣象署曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
官欣平表示，昨晚到今天清晨鋒面前緣不穩定所造成的劇烈對流，所以北部滿多人觀測到冰雹現象。圖／翻攝自YouTube
官欣平表示，昨晚到今天清晨鋒面前緣不穩定所造成的劇烈對流，所以北部滿多人觀測到冰雹現象。圖／翻攝自YouTube

昨晚到今天清晨中部以北大雨，雷聲隆隆持續到今天清晨；尤其大台北地區今天凌晨下冰雹，不少民眾以為天降冰塊。冰雹是否特別大顆？中央氣象署預報員官欣平表示，台北市下冰雹不是每天都有，也沒有到突破紀錄的地步，比較特別地方是時間發生在夜晚，以及發生在春天比較前面的時間，而非發生在夏天午後熱對流，且範圍比較廣，北部滿多人觀測到冰雹現象。

台北市災害防救辦公室昨天下午示警，今天凌晨可能有颮線系統，引發對流性較強降雨並伴隨6級以上強陣風的機率高。

何謂「颮線」？官欣平表示，「颮線」是很密集的對流系統，組成一條有結構的線狀的狀況，慢慢從海峽移入。這次颮線系統昨晚6、7時從偏向大陸這邊移出來，所以金馬首先有雷電現象。台灣本島比較明顯影響時間是今天凌晨0時，它位在台灣海峽地區正在組織當中，這時雙北已經開始觀測到冰雹現象，主要是鋒面前緣大氣比較不穩定，底層大氣最近還是相對偏暖，但是鋒面是比較偏冷的空氣，這種底層暖、高層冷的天氣型態，加重整體的大氣不穩定，所以鋒面前緣這段期間，上升氣流非常強烈，所以雙北出現冰雹現象。

官欣平表示，「颮線」比較明顯通過北台灣是今天凌晨2時至4時，所以凌晨3時台北地區有很顯著的雷電現象發生。

至於網友直呼這次下的冰雹以為下「冰塊」，官欣平表示，冰雹情況和雨滴不同，大氣條件許可的情形下，小小的冰晶經由劇烈的上升氣流，不斷往上。照道理來說，比較小的冰晶落下時會融化，可是因為氣流上升下降非常劇烈，所以下降過程還沒融完又往上結冰，來來回回結構當中就會出現半徑比較大一點的冰塊結構。

冰雹很可能致災，官欣平表示，冰雹一旦受到了它的重量突破了浮力往下掉，它是固體的東西，往下掉因為重力加速度掉到地面上影響滿可觀的，人或車遭砸多少會有些損傷，比較脆弱的經濟作物如草莓、蔬果受到冰雹影響會非常大。

官欣平表示，劇烈對流情形發生冰雹狀況，在台灣地區是有的，在夏天比較密集發生，冬天也是有、但是稍微比較少一些。昨晚到今天清晨的情況，比較屬於鋒面前緣不穩定所造成的劇烈對流。比較會發生冰雹狀況，就是劇烈對流產生的區域，像是夏季明顯的午後熱對流、冬季到春季、春季到秋季冷暖交接的時間，也可能出現劇烈天氣。

是否春雷特別響？官欣平表示，半夜雷聲很大，雷聲都是很大，就是大氣的放電現象，台灣通常春天進入夏天比較會發生密集的雷電現象，比較會在下午的午後熱對流。昨晚因為大氣條件不穩定，造成大範圍的、時間持續比較長的雷電現象，加上昨晚有颮線移入，算是比較有組織的、時間持續比較長的劇烈降雨，所以聽起來非常密集，感受上打雷聲音非常大聲、持續比較久，主要視大氣條件而定。

官欣平表示，春雷也是雷電現象，只是代表就是說從比較和緩的大氣條件上、比較穩定的，降雨比較屬於沉降降水的冬季天氣，逐漸因為大氣條件比較偏暖，這種冷和熱劇烈交替的範圍出現，所以不穩定度的增加，是轉為春季的天氣型態會有的，代表春天帶來，代表春季降雨不再會是慢慢累積起來的沉降降水，會是接下來鋒面出現，伴隨比較劇烈的降雨。

官欣平表示，後續降雨會持續到周五都是華南雲雨區和鋒面為主，比較劇烈對流情況會在今天到明天為主，後面時間點比較屬於沉降降水，冰雹情況就會逐漸減少。

冰雹 氣象署 鋒面 颮線

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