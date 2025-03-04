台師大研究：單次、20分鐘混合運動可顯著提升大腦認知

國立台灣師範大學今召開記者會，體育與運動科學系特聘教授張育愷與美國北卡羅來納大學團隊發現，進行單次、20分鐘的運動即可提升大腦認知功能，其中又以進行「混合型態運動」，運動強度在中等至高度效益最佳，該研究日前已登上頂級期刊《心理學公報》。

張育愷表示，運動的好處已是有目共睹，但根據過去研究，建議需做中等強度有氧運動如游泳、自行車等，且每周需達到150分鐘再加上2次阻力健身，但現代社會多反映沒有時間，於是研究團隊想解決，是否短的運動型態也能達成相關效益。

2012年張育愷團隊發表於《大腦研究》 (Brain Research）的研究，採用「統合分析 」(meta-analysis）整合79篇獨立研究，發現單次的健身運動就能改善認知功能，該研究迄今已超過2400次引用的研究，並納入美國國民身體活動指引科學報告書。

張育愷指出，本次研究是2012年的延伸，團隊首次採用更高階的「傘型回顧 」(umbrella review)，亦稱統合回顧 ，彙整30篇統合分析、涵蓋383篇獨立研究，納入1萬8347位參與者進行研究，也是目前學界於該議題中最大規模、最完整的彙整。

張育愷指出，本次研究發現，只做一次健身運動，認知功能如包括注意力、執行功能、記憶、訊息處理等能力，即可獲得小到中度效益提升，且研究也發現，對18歲以下民眾效益最佳，亦有利於中壯年與銀髮族。

張育愷也指出，研究也發現進行「混合型態運動」如一次包括有氧混合協調運動、阻力訓練、瑜珈等效益最好；運動強度在中等至高度或中等都能獲得效益，則建議持續20分鐘最佳。

張育愷建議，中等強度運動每分鐘心跳約在120至130下之間，或民眾可以10秒為基準，若脈搏10秒內跳動20至25下，即是達中等強度範圍，民眾可依此設計適合自己的運動模式。

台師大也表示，若是需要長時間學習的學生，不妨在讀書之餘適度運動，幫助提升注意力和執行功能；對於時間有限的上班族，則可利用午休等零碎時間進行20分鐘慢跑，增進工作時訊息處理速度；對於銀髮族，更可從事混合型健身運動提升記憶、抗失智，改善生活能力和品質。

《心理學公報》期刊創立於1904年，為心理學最早創設的學術期刊之一，為美國心理學會等級最高的官方期刊，更被視為國際心理學界的旗艦級期刊。