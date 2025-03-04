未來1周溼冷…下午恐再有劇烈雨勢 周四冷氣團至少凍3天

今年首波春雨鋒面到，未來1周天氣趨勢，中央氣象署預報員官欣平表示，先下雨逐步降溫，接著有一段溼冷感覺好像來到冬天，周日之後早晚偏冷、溫度有些回升。

官欣平表示，昨晚到今天清晨一道鋒面系統通過台灣，伴隨著強烈的雷電現象，造成昨晚到今晨觀測到台灣第一道春雷，在雙北地區也觀測到冰雹現象，算是滿劇烈的雷雨情形。

鋒面通過之後，冷空氣逐漸南下，官欣平表示，未來1周天氣和前1周將有所區別，今天略為降溫，明後天尤其周四至周六，受到大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降。

官欣平表示，未來1周天氣變化為偏溼，且雨一波波的形式，且偏冷的情況。回溫的情形，比較偏向周日這天之後。

昨晚到今天清晨中部以北大雨，官欣平表示，比較顯著的雲層發展比較高，對流比較旺盛的區域，昨晚到今天清晨比較偏向台灣海峽一帶，掠過台灣北部上空，目前比較偏向台灣東方海面。台灣附近現在天氣還是非常不穩定，有比較明顯的對流在台灣附近海域出現，甚至在整個華中、華南地區有另外一波比較明顯的對流建立當中，且持續往東移動，所以今晚到明天清晨可能會有另外一波降雨。

官欣平表示，昨晚到今天清晨在苗栗以北地區從海峽有顯著的對流移入，今天凌晨0時許在雙北多數區域觀測到冰雹現象，其中伴隨比較強的陣風出現，宜蘭有出現8至10級陣風，這些都是比較顯著的有組織的對流移入台灣地區會出現的現象，也就是冰雹和強陣風。

雖然這波對流清晨移動過去了，白天是減緩的過程，官欣平表示，今天白天到今天夜間還是會有些降雨出現，主要在北部山區、宜蘭、花蓮，移動出去的對流主要集中在東半部。不過，今晚在西北方海面還是有一道鋒面逐漸建立，隨著逐漸通過台灣地區，預估今天下半天，快一點可能今天下午到傍晚，很可能在北台灣又會再迎接另外一波雨勢。

官欣平表示，春天這樣的雨勢和冬季比較不同，會伴隨比較劇烈的天氣現象。雖然不一定和昨晚一樣產生這麼顯著的大範圍冰雹現象，可是打雷、劇烈的短延時強降雨今晚還是要留意，特別是中部以北容易出現大雨現象。

未來1周天氣變化，官欣平表示，劇烈降雨情形會持續到周三，都是比較可能出現，雷電和冰雹現象都有機率在。今晚到明天清晨雨勢還是會持續下，但是相對之下，會稍微緩一點，劇烈程度逐漸下降。不過，有華南雲雨區東移影響，這種比較偏向溼的天氣型態，中部以北和各地的一波波降雨以「半天」為單位有空檔出現，可是一來可能又是一個「半天」，時時刻刻有一波降雨情形，會持續到周五。

官欣平表示，後續劇烈程度逐漸趨緩，但是周五之前水氣一波波的情形，甚至連金馬澎後期也是有陰雨情況出現。

周六、周日屬於大陸冷氣團影響，官欣平表示，可是會逐漸從華南雲雨區影響型態，慢慢轉變為傳統的迎風面降雨。周末期間，中南部逐漸轉乾，但迎風面的北部和東半部，特別是大台北和基隆海岸，降雨機率比其他地區高一些。周日白天隨著冷氣團減弱，迎風面降雨轉為偏向基隆北海岸和東半部地區降雨。

時節進入春季，官欣平表示，水氣一波波情況之下，預估下周以後，還是會有一道道、有可能是鋒面系統或是華南雲雨區影響台灣。接下來要非常乾或非常放晴的情況，空檔可能會比較短一些。

前一段時間溫暖如夏，未來1周溫度趨勢，官欣平表示，今天清晨隨著鋒面過去有一些降溫，明天一波波冷空氣逐漸影響之下，逐步降溫，最冷時間點在周四至周六、屬於大陸冷氣團影響範圍。影響最顯著還是北部為主，周四至周六北部白天高溫低於20度，中南部和東半部白天高溫從接近30度降至24度，夜間清晨中部以北和東半部地區，在比較冷的時候，尤其周四到周日清晨，仍可能來到12至14度低溫。

官欣平表示，今天開始轉雨，不是說一直都沒有停，雨的範圍和間隔以「半天」為單位一波波。後續有一波降溫，主要是周四開始，溼冷的感覺像是回到冬天，周日白天開始才有回溫現象。降雨比較明顯情況在今天和明天，大雨、雷擊、強陣風還是會出現，注意劇烈天氣變化。金馬今天持續有霧，航班要留意。