海岸線大量垃圾打臉政府 百億計畫「向海致敬」民無感

重達百公斤的革龜三年前成台灣稀客，卻是因被廢棄漁網纏繞擱淺在新北市福隆沙灘，全身多處傷口，後送後死亡，解剖更發現胃裡充滿食品包裝的塑膠袋、麻布袋等廢棄物，慘狀讓人印象深刻。環境部2020年起結合9部會執行為期8年「向海致敬」海岸清潔維護計畫，花124億元清理海洋垃圾，但事實是仍有許多海洋生物因垃圾而死、海岸線永遠充斥垃圾。

環境法律人常務理事張譽尹表示，向海致敬計畫環境部稱減少60%海廢，但民眾仍能在海上與沙灘上發現大量垃圾，顯示治理效果與公眾感受存在落差。

他說，海廢治理不能僅限於國內視角，台灣雖可管理陸地與海上產生的廢棄物，但無法控制天災帶來的漂流木與來自國際的海洋垃圾。由於台灣受潮流與洋流影響，部分區域成為海廢熱點，政府應設法與鄰近國家如日本、韓國、菲律賓、越南、印尼等合作，共同推動海廢減量機制。例如大陸人口眾多、海岸線鄰近台灣，若能建立協調機制減少源頭垃圾產生，將有助於台灣海岸環境改善。此外，政府應研究國際海廢漂流路徑，針對特定季節及熱點區域加強清理。

張譽尹認為，政府執法與資源調配仍存在問題，雖然推出向海致敬海岸清潔計畫，編列預算並設立通報網站，但清理作業往往因地方政府人力不足或未納入適當動線規劃，導致垃圾雖已集中卻無法即時清運。此外，政府高度依賴民間團體與志工淨灘，但一般民眾多數不會主動通報海廢，且民間團體負責清理，卻無法處理後續垃圾焚燒等問題，跨機關協調出現斷層影響整體執行成效。

張譽尹建議，台灣目前海廢治理主要關注國內源頭減量與垃圾清運，應透過教育提升民眾環保意識，並結合民間團體共同推動。然而，國際海廢治理仍缺乏明確計畫，台灣應積極參與國際合作，減少外來垃圾流入。此外政府應針對不同季節的垃圾漂流熱點加強應對，例如冬季東北季風與黑潮影響的東北角，或夏季西南季風影響的西部海岸。這些回流熱點應納入清理計畫，確保垃圾不會長期累積影響環境。

張譽尹表示，在向海致敬計畫中並未看到海廢清理的科研計畫，清理海廢的設備與科技至關重要，政府雖編列大量預算清理海廢，卻未見相關清理海廢的研發經費。國外已投入研發清理技術，台灣應關注其成效，若適用台灣則可採購使用，否則應發展本土科技，以降低人力成本並提升清理效率。部分海岸如岩石區與消波塊垃圾難以清理，政府應投入技術研發結合民間資源，透過科技提升清潔效率。台灣精密機械領域成熟，向海致敬的教育預算部分若能轉為科技研發預算，未來有機會研發高科技的海廢清理機械。