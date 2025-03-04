台灣住宿價格比較貴「又不提供備品」 日本人嘆：非常遺憾

為了減碳環保，自今年起旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高可罰6,000新台幣，相關政策引起觀光業者與民眾熱議，熊本縣民電視台主持人吉村紗耶更感嘆非常遺憾，因為台灣住宿價格已經比日本高，現在還要取消一次性備品提供，來賓福澤喬認為雖然環境保護重要，但仍必須考慮客人感受。

福澤喬認為日本的做法比較好，不會針對業者列出罰則，備品就擺在櫃台，客人可以評估自己的需求直接去拿，而非每次都要開口跟櫃台索取，他建議，如果客人有自備盥洗用品，或許旅館可以將積點回饋給客人。

吉村紗耶表示，台灣住宿價格明顯比日本貴，加上目前日圓貶值，如果再不提供盥洗用品，對日本人來說真的很遺憾，不過，「飯店如果不想提供塑膠備品，竹製的牙刷也是不錯的方式」。

此外，如果想要展現誠摯的待客之道，吉村紗耶認為旅宿業也可以提供飲料吧，好喝的咖啡機甚至是具有在地特色的紀念品，讓客人額外獲得滿足感。她分享至泰國旅遊，因為沒有使用飯店的盥洗用品，「在樓下的咖啡廳得到一塊免費又好吃的蛋糕」。

另外，她去峇里島玩，房間有放浴鹽，而飯店為了減少塑膠製品使用，將浴鹽裝在小巧可愛的竹製籃子裡，還可以把它回家，「台灣有很多傳統工藝品，有非常有趣有藝術家，如果能與他們合作，我覺得日本人會很喜歡這樣的方式」。

環境部長彭啓明日前表示，旅宿業減塑進度，台灣已經慢了，他曾建議業者可比照日本，將一次性備品放在大廳讓旅客自行索取，但業者認為以台灣人習慣一定是全部掃光，寧願讓旅客自行向櫃台索取。