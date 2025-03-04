「徐有庠盃物理辯論賽」總獎金逾150萬元，台南一中勇奪總冠軍

台灣最具挑戰性的高中科學競賽「徐有庠盃—台灣青年學生物理辯論賽（TYPT）」，於昨（3月3日）舉行第十七屆頒獎典禮。本屆總獎金超過150萬元，吸引全台25隊高中師生參賽，爭取榮譽。本屆共有3隊獲得金牌，分別為台南第一高級中學，以及明道中學的兩支隊伍，並由台南第一高級中學摘下總冠軍殊榮。

徐有庠基金會楊雅森副總經理頒發總冠軍予台南一中。 圖／林俊 提供

本屆賽事自2月28日至3月3日舉辦，歷時4天競爭激烈。競賽參照國際青年物理學家辯論錦標賽(IYPT)相同的賽制，參賽隊伍全程以英文辯論方式進行，針對物理議題進行實驗研究、數據分析及團隊討論，並在比賽中發表研究成果，與對手攻防辯論。不僅考驗選手的物理知識、邏輯推理、科學實驗能力，更培養其英文表達與團隊合作精神，為全台首創的跨領域物理辯論競賽。

最終選出3支金牌隊伍，每隊獎金18萬元，另有5支銀牌隊伍，每隊獎金9萬元、5支銅牌隊伍，每隊獎金6萬元，以及15名個人獎得主，每人獎金1萬5千元，所有參賽學生都可獲頒參賽證書，為大學升學所需的學習歷程加分。

培訓優秀選手 遴選代表隊赴瑞典 參加IYPT國際賽

「徐有庠基金會」為遠東集團為紀念創辦人徐有庠先生而捐助成立，並成為國科會轄下第一家民間科技基金會，長期支持台灣科學教育發展，於2009年起，連續17年與國立台灣師範大學物理系合作舉辦本賽事。

同時，本屆競賽榮獲傑出表現獎的15位選手，經過專業培訓及選拔後，將組成台灣代表隊出征6月底於瑞典隆德舉行的「第38屆國際青年物理學家辯論錦標賽（IYPT）」，為國爭光。

計畫主持人徐鏞元副教授頒發個人傑出表現獎。 圖／林俊 提供

親身參加國際級賽事 就是跳脫框架的展現

教育部國教署高級中等教育組副組長林琬琪在頒獎典禮致詞時表示，很感謝徐有庠基金會及台師大，每年辦理TYPT，培養學生的科研實力，「經過4天的競賽，這是緊張的一刻，接下來還有IYPT培訓和選拔，恭喜大家在過程中學到各種能力，並結交到各校同學。」

國立台灣師範大學副校長印永翔指出，2009年起連續17年舉辦的TYPT，是台灣學生科教實力的展現，並在國際舞台上發光發熱，「參加就是最好的參與，尤其是能到國際舞台競賽，是這個年紀最難能可貴的經驗，我很羨慕各位。」

台南第一高級中學得到總冠軍，校長廖財固特別北上參加頒獎典禮，上台時表示，他感到很榮幸，也特別感謝徐有庠基金會支持科學教育，以及台師大為高中同學的投入，「我代表學校要感謝同學們這麼努力付出，也要感謝指導老師的堅持和願意奉獻連續假期的時間，陪伴同學參賽。」

在徐有庠基金會的支持下，台灣代表隊在國際賽累積獲得2面金牌、6面銀牌與6面銅牌，成績斐然。同時，自2023年起，教育部國教署更特別頒發獎狀予 IYPT 國際賽的獲獎師生。這項競賽不僅拓展高中生的國際視野，更深化全台高中校園的科學創新教育，培育新世代科學人才。