海廢棘手…海底沙漠化危害更久遠 海大著手打造海洋牧場

各界關注海洋廢棄物的危害，國立台灣海洋大學副教長冉繁華說，海床「沙漠化」的影響可能更久遠，就像森林沒有樹木，比山林有垃圾更棘手。海大聯手企業打造「循環資源海洋牧場」，希望在沙漠化海域建造海洋生物的「社會住宅」，讓海洋資源永續發展。

海大與鴻海科技集團2023年簽署產學合作備忘錄，共同創造海洋生態多樣性與循環資源永續利用。雙方透過與尊弘環保公司合作，將廢棄建材有系統的回收，再轉化成3D列印材料，做出適合不同物種生存的魚礁和藻礁，未來可用於營造水生動植物棲息與覓食的海洋牧場，實現經濟發展與環境永續共存共榮的目標。

冉繁華說，因為長年底拖漁網作業，以及河川沖刷而下的泥沙增多，台灣西部沿海出現海床沙漠化的趨勢，棲地被破壞後，即使放流魚苗，要住那裡？要吃什麼？就像山上沒有樹要比垃圾變多可怕，因此有了打造海洋牧場的構想。

為了符合「循環資源」的要求，製作海洋牧場的魚礁和藻礁，都是經過海大溶出實驗，金屬含量符合法規，無法回收再利用的建材製作而成。研發團隊將海洋牧場示範模組，投放在海大水生動物實驗中心海水池，運用復育技術植株珊瑚與藻類，實驗發現均可附著在礁體基質且適應良好。

海大海洋牧場和珊瑚、藻類團隊，在校內水生中心海洋牧場示範模組，成功營造藻類和珊瑚棲地，今年將以新北市美灩山的開放式九孔池，做為魚藻礁臨海實驗基地，評估人工礁體的聚魚效益，做為未來再前往水深10至20公尺的開放海域，打造海洋牧場參考。

政府近年在台灣西部海域設立風電場，農業部水產試驗所依在風機海域調查的生物資料，發現底棲性物種種類增加，風機基樁對魬鯛、黃鰭鯛、三線磯鱸及斑海鯰等底棲性魚種，有較佳的聚集效果，風電場因此成為冉繁華眼中設立海洋牧場的良好地點。

冉繁華把在沙漠化海域打造海洋牧場，形容是興建社會住宅，期許有了房子，就會有魚進來住，有了食物，就可以繁衍後代，建構良好的生態系。

冉繁華說，海洋牧場的效益不單單復育魚蝦蟹貝，平衡海中生態系，因為海洋牧場不只造房，也造林，所以也有碳費收益，採收藻類也有很多用途，海中生物會溢散到周邊海域，還可以推廣一支釣等低度捕撈漁業和休閒產業。