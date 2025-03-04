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護理師跨科支援釀罷工 邱泰源：相信醫院院長都很有智慧

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
衛福部長邱泰源今上午於立法院議場前受訪。記者李成蔭／攝影
衛福部長邱泰源今上午於立法院議場前受訪。記者李成蔭／攝影

護理人力短缺，急診壅塞，引發各界憂心，衛福部長邱泰源表示，這一年多來護病比大幅改善，後續也會持續努力讓護理人力留任；另外有關跨科支援醞釀罷工，他也強調，這需要依照專業、溝通，不能強迫，相信各醫院院長都很有智慧不太可能亂調。

邱泰源今上午於立法院議場前受訪時表示，鼓勵護理師留任是目前最重要的工作，這一年多來的12項策略都有成效，各層級三班護病比從30%提升至60%，社區醫院更是到達80至90%，後續會在努力看怎麼讓護理人力留任，包含調整待遇、加給及夜班等，五月也會就急重症護理人力做討論。會讓醫院薪資公開透明，像現在中位數都有到達五萬以上；去年12月跟前年比較，護理人員也多留下3900多位，其中1200位是在醫院。

有關跨科支援引發罷工抗議聲，邱泰源表示，跨科支援的確會造成壓力，這完全理解，會跟醫院來了解，其實勞動契約中都要跟護理人員說明清楚，有時候可能基於需要，但這還是需要依照專業，並做好溝通協調，不能強迫；相信各醫院院長都很有智慧不太可能亂調，不可能去違反勞動契約。

另外，有關男護理師服替代役，邱泰源回應，這並非一個單位可以解決，權責在國防部，且民國94年後出生民眾的一年期兵役中就沒有替代役了，而且又牽涉到不只單一職類，這部分會請相關部門討論可行性。內政部長劉世芳也說，會來跟衛福部討論，看怎麼跟國家政策契合，但仍須討論，目前還未定案。

人力 罷工 護理師 邱泰源

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