視網膜病變是糖尿病患失明主因 豐醫引進AI輔助診斷軟體

糖尿病視網膜病變是患者失明主要原因，衛福部豐原醫院糖尿病健康促進中心設免散瞳眼底鏡，方便不適點散瞳劑患者完成視網膜檢查，引進「AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體」，與眼科建立免散瞳異常轉介流程，患者拍片2分鐘透過電腦螢幕可看到視網膜異常標示與初報，提升病識感與即時異常轉介。

豐原醫院新陳代謝科江聖書醫師表示，免散瞳加上AI輔助軟體可加速醫師判讀時間，最重要的是可以做到異常的即時轉介，門診有一位新診斷糖尿病的59歲男子，在該院看診後接受免散瞳眼底鏡與AI輔助軟體檢查，及早發現糖尿病視網膜病變，及時轉介至醫院眼科，接受多次眼內注射藥物治療，即時改善視力避免惡化。

免散瞳的AI技術連結在患者端令其能夠即時受惠，減少眼部病變的惡化與並協助及時治療視網膜病變，是豐原醫院引進AI判讀軟體的最終目標，是台中山線糖友的一大福祉。

豐原醫院鼓勵患者加入糖尿病照護網，糖尿病是進展型的慢性病，除了疾病治療外更強調併發症預防的重要性，加入照護網可以規律做併發症篩檢，更有營養、護理等衛教團隊的支持。