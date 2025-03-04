影／冰雹午夜奇襲北市文山區 在地里長曝「聲音不一樣」：很少見

雙北今凌晨雷雨交加，部分地區更傳出下冰雹，不少民眾更在社群反應被冰塊敲擊屋頂聲音吵醒，更有民眾害怕車子玻璃被砸碎。而文山區下冰雹狀況明顯，在地居民也直呼這樣狀況很少見，聲音也異常大聲。

昨天深夜雙北雷聲隆隆，豪大雨更把許多人從夢中驚醒，午夜起更觀測到冰雹包含大安、文山、信義區都有民眾反應，一名民眾在「六張犁居民大小事」分享，「天上好像掉了冰塊下來啊..」下方也出現許多留言，甚至還有人拍下。

網友表示「敲鐵皮屋頂的聲音很不一樣」、「還以為天花板要裂了」、「冰雹掉到陽台」、「在都市裡碰到下冰雹」、「超怕車子玻璃被敲破…」。也有網友在「信義區三兩事」社團分享下冰雹的畫面只見地面上，不斷掉落冰塊搭配超大雨勢，看起來相當驚人。

而昨天文山區也傳出有下冰雹狀況，貓空指南里長張佳南表示，昨天晚上雨勢非常大，有一陣子突然傳出敲打屋頂很大聲，發現開始下冰雹，大約持續5分鐘，冰塊大小大約一個指結大，過去很少出現類似狀況，里民都感到蠻特別的；華興里長陳峙穎表示，昨天晚上回到里內，一開始以為是下雨，後來發現聲音不對，才發現是大雨夾雜冰塊，大約持續半小時。