經食物鏈傳遞…常視而不見 學者憂海廢藏食安風險

中研院生物多樣性研究所執行長鄭明修從小在高雄、澎湖成長，與大海為伍，對各地海洋環境變髒憂心忡忡，他形容「以往搭船去潛水，海面很乾淨，現在不一樣，一眼望去，海面幾乎都是垃圾！」

鄭指出，海漂垃圾經日曬、風浪拍打，不斷風化、分解、碎成塑膠微粒，可能變奈米級大小，再被細小的浮游動物吃下去後，接著被小魚、小蝦和大魚吃掉，透過食物鏈傳遞、累積在生物內臟和肌肉組織，最後可能就被人類吃下，海洋汙染藏著對食安的威脅，每個人都難倖免。

鄭明修說，海漂垃圾幾乎無國界，但海漂垃圾從何處來，還是可以從包裝、標籤的文字等找出蛛絲馬跡。鄭明修的研究團隊曾造訪東沙群島多達57次，鄭表示，選定東沙島作為調查地點，是因為發現這個地方變化很大，20多年前仍很乾淨，近年海漂垃圾一度多得嚇人，不免讓人好奇這些垃圾從哪來？

鄭明修說，東沙島雖有駐軍，但禁止亂丟垃圾，當地垃圾幾乎都是從外地漂來，研究團隊認為是建立追蹤海洋垃圾模型的好地點。選在東沙島南、北各一處沙灘，每個月由海洋國家公園管理處同仁、研究團隊與海巡署士兵協助調查海漂垃圾，分析組成物，鑑定後發現大多來自中國大陸或東南亞國家。

鄭指出，東沙島上實地調查發現一年海漂垃圾量可達數百公斤，年件數可高達數千件。海漂垃圾多數呈現未分解狀態，若以垃圾類型分析，以發泡塑膠占最大宗，第二是其他塑膠製品、漁具等。追溯塑膠瓶垃圾來源國，發現海漂垃圾量以中國大陸、越南為最大宗，其次為台灣、日本與韓國。因海流等因素，垃圾在海洋漂流可能經過數天至數百天才會抵達陸地，從海流模擬預測結果顯示，有相當比率的垃圾會持續在海洋中打轉。

鄭明修研究分析海洋垃圾種類多，有20%會漂浮、80%會沉沒，如漁網，估計每年全球有480萬至1270萬噸漂浮垃圾流入大海，其中50%可能被風浪打上岸，其他繼續漂浮，經過日曬、風浪拍打，不斷風化、分解、碎成塑膠微粒，甚至變奈米級大小，再被細小的浮游動物吃下去後，接著被小魚、小蝦和大魚吃掉，透過食物鏈傳遞、累積在生物內臟和肌肉組織，最後可能就被人類吃下。

鄭明修說，許多科學家研究塑膠垃圾與微粒對海洋生物影響，著名例子是夏威夷群島的北部島嶼，當地信天翁誤以為塑膠是食物而吞食、用塑膠餵幼鳥，科學家解剖死亡的信天翁發現肚裡塞滿垃圾。其他如鯨、海獅和海豹等生物，屍體肚裡也有許多垃圾。