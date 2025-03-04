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明天「驚蟄」春雷先響…冷氣團即將抵達 這2天最冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面會逐漸通過台灣附近，後續東北季風開始南下，北部、宜蘭地區氣溫逐漸降低。本報資料照片
今天鋒面會逐漸通過台灣附近，後續東北季風開始南下，北部、宜蘭地區氣溫逐漸降低。本報資料照片

不少人今天凌晨被雷聲驚醒，雙北更下冰雹。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，昨晚鋒面逐漸接近且開始通過，中北部地區陣雨或短暫雷雨，對流雲系發展頗旺盛，少數地區有短時強降雨，或是冰雹等劇烈天氣現象發生。

明天就是24節氣的「驚蟄」，歐宗學表示，雖然驚蟄還未到，但已響起了春雷，代表著夏季的天氣系統正逐漸復甦當中，又要進入多雨的季節了。

今天鋒面會逐漸通過台灣附近，歐宗學表示，後續東北季風開始南下，仍會受到鋒面雲雨帶的持續影響，中北部、東半部各地有短暫陣雨機會，不排除偶有雷雨發生。南部地區影響相對較輕微，多雲天氣為主，可能偶有局部短暫陣雨。

隨著東北季風開始南下，歐宗學表示，北部、宜蘭地區氣溫逐漸降低，不過明顯的冷空氣還沒抵達，因此氣溫下滑的速度較慢，預估白天高溫仍可達23至24度，夜間低溫會下探至17至18度。中南部地區氣溫相對更高，中部、花蓮高溫可達24至26度；南部、台東仍有28至30度，夜間低溫18至20度左右。

明天鋒面逐漸遠離，接續仍受東北季風影響，歐宗學表示，伴隨著華南雲雨區持續東移，預估各地維持相似的天氣型態，雖然雷雨機會降低，但偶爾還是會有比較明顯的雨勢，類似的天氣型態會持續到周五。

歐宗學表示，周末期間仍持續東北季風環境，但華南雲雨區的影響已經降低許多，因此降雨熱區會轉移至迎風面的北部、東半部地區，且隨著水氣減少範圍將會慢慢縮小，中南部地區則可望轉為晴到多雲天氣。

近期氣溫仍是關注重點，歐宗學表示，預估明天東北季風持續增強，冷空氣接續南下，北部氣溫進一步降低，全天氣溫都在20度以下，早晚低溫也只有16至17度，中部17至24度，南部18至28度，東部18至24度。

歐宗學表示，周四到周五冷空氣最強，有機會達到大陸冷氣團等級，北部市區低溫13至14度，郊區可能只有10度左右，中部全天氣溫也只有14至20度，南部16至22度，東部16至22度。周末期間隨著東北季風開始減弱，氣溫就會逐漸回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 東北季風 氣溫

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