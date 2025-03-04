海廢再生聯盟主打跨界合作 太陽眼鏡…廢漁網做的

海保署4年多前輔導成立「海廢再生聯盟」，透過海廢再生供應鏈的緊密合作，去化海廢，廢漁網、廢蚵繩及海廢保麗龍變身為椅子、背包、眼鏡、衣服、筆電等產品，目前開發的海廢高值化產品有56種，延續資源生命周期，也減輕海洋生態負擔，促進藍色經濟發展，盼海洋保育與經濟效益雙贏。

海廢再生聯盟在2021年成立，串聯回收再用業者、品牌商、供應與設計商、金融機構及研究機構29家，至2023年成長至50家，透過公私部門合力解決海洋廢棄物，建立海廢回收再利用產業鏈，讓「海廢變黃金」，也以預防角度減少海廢流入海洋影響生態。

海委會主委管碧玲說，海委會十分重視海洋廢棄物回收與再生面向，送給外賓的禮品幾乎都是選用海廢再生產品，為達成永續發展指標及台灣2050淨零排放路徑，海廢回收再利用是資源循環零廢棄不可或缺一環。海廢再生聯盟成員努力技術創新及產品研發，2023年海廢使用量達6000餘噸，研發逾50種海廢商品，包含環保塑木建材、鍵盤、太陽眼鏡、再生背包、機能衣等。

海保署指出，從海上或海底清除海廢，風險及成本相當高，如果能妥善帶回陸地上處理，在台灣既有廢棄物回收處理技術優勢基礎下，可延續資源性物質的生命。

台灣設計團隊「好說設計」2021年發表以回收台灣海域廢棄漁網再生製作成「Hibāng友漁循環眼鏡」，是一副100%全循環眼鏡，展現台灣設計軟實力。

好說設計創辦人歐世勛說，Hibāng，既是台語的「漁網」，也同時是「希望」的發音。面對沒有利用價值的廢棄漁網，好說設計期望透過「Hibāng友漁循環眼鏡」的循環設計概念，提升廢漁網再生材的能見度與可用性，並積極與大小品牌和廠商合作，為「漁網回收尼龍」帶來更多產業價值，減少廢漁網入海機會，從根本解決問題，為海洋、為廢棄漁網帶來嶄新希望。

台南早期被稱為「眼鏡窟」，讓台灣一度躋身「眼鏡王國」，當地老字號華美光學也發揮企業社會責任，生產出「720Armour海洋再生眼鏡」，成為台灣第一款100%由廢棄漁網製成鏡框的太陽眼鏡。