影／海廢牽動食安 台鹽：離子交換膜電透析技術可濾除塑膠微粒

2017年英國媒體衛報曾報導指世界各地科學家接連在海鹽產品檢驗出塑膠微粒，這些物質可能在飲食過程進入人體，對健康狀況造成影響。台鹽當時曾委託國家級研究中心幫忙檢測，確認台鹽精鹽產品未檢出塑膠微粒。

台鹽通霄廠是台灣製鹽重要基地，台鹽一年生產8萬噸各式鹽產品，市占率逾8成。通霄廠緊鄰台灣海峽，透過長度1580公尺海水引入管取海水當原料，走進廠區內，可見到精鹽製程每個環節都是自動化作業，產製出一包包精鹽。

廠區一隅，有5名工人正忙著清潔製鹽過程會用到的離子透析膜，離子交換膜正是台鹽精鹽製程中很重要的環節。

廠長劉鴻泉說，台鹽製鹽過程，海水濃縮前會進行多道過濾處理，去除水中較大顆粒物質與雜質，也採用離子交換膜電透析技術，孔徑為奈米等級，可濾除塑膠微粒、重金屬、環境賀爾蒙、界面活性劑、農藥等有害物質，除了製程是一道把關，海水取水源也是關鍵，通霄製鹽廠附近工廠、河川少，海水相對潔淨，是一大優勢。

「買鹽，別以為天然的最好！」劉鴻泉說，台鹽通霄廠創立迄今剛好半世紀，一貫採用日本專業離子交換膜電透析技術，定期檢測確認產品不含塑膠微粒，也能通過重金屬檢測，坊間一些標榜天然的進口日曬海鹽難完全排除塑膠微粒風險，消費者選購時，必須多留意。

台鹽研發處前瞻技術組長楊明誌博士說，近年食安意識抬頭，台鹽很重視海洋廢棄物與製鹽之間是否產生關連性，2017年衛報報導曾掀起一波關注，當時台鹽曾委託國家同步輻射研究中心紅外光譜顯微實驗站，其以紅外線光譜顯微術建立特定微粒材質鑑別基準，結合長時間過氧化前處理法，判定台鹽精鹽未檢出塑膠微粒，但當時測出一款工業用、澳洲進口日曬海鹽為每公斤488個塑膠微粒。