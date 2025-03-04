天降「冰塊」！凌晨颮線系統形成 汐止下冰雹網友驚：窗戶啪啪響

昨晚至今天清晨中部以北雷聲隆隆，雙北從午夜起更觀測到冰雹。「汐止人集團」臉書社團梁姓網友分享冰雹的影片，其他網友看了稱奇，「難怪覺得好大聲，好像有東西砸下來」、「冰雹打在車板金上，心痛」、「原來是下冰雹！窗戶一直啪啪響」、「想說這次怎麼特別大聲，從沒想到汐止會下冰塊」。

台北市災害防救辦公室昨天下午就發布訊息提醒，凌晨起容易形成颮線系統。根據中央氣象署資料，「颮線」屬於中尺度對流系統，產生的劇烈天氣現象，常常伴隨強陣風、強降雨、雷擊、冰雹甚至龍捲風等災害性天氣現象。

台北市災害防救辦公室說，今天凌晨起因受鋒面影響，大氣環境不穩定，容易形成颮線系統，引發對流性較強降雨並伴隨6級以上強陣風的機率高。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，新竹以北許多地區都已打響今年首道春雷，雙北亦有許多地方觀測到冰雹。文山、汐止等地一帶今天凌晨觀測到冰雹，務必小心。

「颮線」在氣象上稱為「中尺度對流系統」，根據中央氣象署資料，相較於上千公里的高壓或低壓系統，它們的空間範圍比較小，生命期也比較短，所以預報的不確定性也比較高，往往必須等到系統出現後，才能有比較好的掌握。

在時序進入暖季及未來的梅雨季，大氣的潮溼程度愈來愈高，也愈趨不穩定，很容易出現一個個的雷雨雲。在合適的大氣環境下，較小的雷雨雲團結在一起，互相合作，擁有自己的環流，就會形成「中尺度對流系統」。由於每一個雷雨雲都會伴隨較劇烈的天氣現象，所以當它們團結在一起，劇烈天氣的程度與維持時間都會增大，常常伴隨強陣風、強降雨、雷擊、冰雹甚至龍捲風等災害性天氣現象。

氣象署說，冰雹是在強烈發展的積雨雲對流裡快速成長後降落至地面的冰塊或冰粒，小如綠豆、花生，大似葡萄、雞蛋，巨大的冰雹甚至像葡萄柚或壘球。半徑1公分以上的冰雹就足以砸破汽車擋風玻璃，更大的冰雹破壞力可想而知。而大量的冰雹常造成農作物或漁牧損害慘重，甚至危及生命。