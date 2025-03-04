「驚蟄」前春雷響 今年首波春雨鋒、明晨前仍恐雷陣雨

春雷來了，從昨天深夜一直到今天凌晨北台灣持續雷雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今年的冬天感覺上有點漫長，但其實在氣候統計上，這才是「正常的冬天」。氣候時序也相當準時，在3月5日「驚蟄」前，台灣也敲響了春雷，迎來今年第一波、大範圍的春雨鋒面。

天氣風險公司的閃電監測網記錄到，昨天傍晚開始，從福建一帶就有大規模的雷雨胞發展，順著鋒面系統南下，為北台灣帶來一波又一波的雷雨。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前在澎湖西側的雲系也還有活躍的閃電訊號，到明天清晨前，受到春雨鋒面影響，中部以北都仍有機會出現雷陣雨，同時大幅轉冷，外出的時候務必要做好防水、保暖的準備。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署上午6時再度發布大雨特報，台中以北及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。影響範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台東縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。