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「下冰雹不是阿共打來」 基隆汐止大雷雨不斷凌晨熱議

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「下冰雹不是阿共打來」，基隆汐止大雷雨不斷凌晨熱議。圖／取自施偉政臉書
「下冰雹不是阿共打來」，基隆汐止大雷雨不斷凌晨熱議。圖／取自施偉政臉書

新北市、台北市及基隆，今天凌晨大雷雨不斷，基隆、汐止、台北不少地區都有民眾在社群貼出下冰雹的影片，不少民眾被冰雹擊打屋頂的聲音吵醒。基隆喜市社區民眾說，「以為被丟石頭」，議員施偉政還貼文提醒民注意，「下冰雹不是阿共打來」

雷雨帶通過中，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，大台北留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹。󠀠

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

施偉政說，「下冰雹不是阿共打來」，有喜市社區民眾說，「以為被丟石頭」，台北、汐止、基隆今天凌晨都傳出下冰雹，很少有的情況，請民眾不要緊張。

「凌晨被大大小小的冰雹吵醒」，很多民眾在汐止社群及基隆人大小事貼出下冰雹影片，引起民眾熱議。基隆安樂、中山、仁愛區凌晨起都不斷下大雷雨，民眾說，春雷響了，下冰雹了，很多人被吵到睡不著，屋頂砰砰響，一夜好不平靜。但也有人說，下一陣冰雹，就沒有了，很短時間。

冰雹 基隆 大雷雨

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