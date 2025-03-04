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9縣市大雨特報 鋒面後冷氣團來全台大降溫 未來1周溼冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署上午6時再度發布大雨特報，台中以北及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。影響範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台東縣。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天鋒面通過，各地開始降溫，降雨趨於明顯，西半部局部地區有大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。明天隨著東北季風或大陸冷氣團南下影響及華南雲雨區東移，全台各地有更明顯降溫，北部及東半部天氣偏冷，南部日夜溫差大，仍持續陰雨天氣，且西半部局部地區降雨量可能達大雨等級，其他地區皆有短暫雨。

天氣風險公司說，周四、周五仍受東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫仍有降低，南部地區降雨稍緩和，其餘各地皆有短暫雨發生。周末持續受東北季風或大陸冷氣團影響，全台夜間至清晨較冷，中午南部地區高溫可達25度，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨，其餘地區為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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