大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

今天隨著鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中央氣象署表示，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍大且有局部大雨發生的機率，留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象。

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署並針對新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：新竹市東區、新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉。

氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖及今天清晨中部以北地區、基隆北海岸易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

鋒面影響，氣象署發布陸上強風特報，今天清晨宜蘭易有9至10級強陣風，今晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣溫方面，今天各地低溫普遍約19至22度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；澎湖18至23度、金門15至21度，馬祖10至14度。

明天清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強，全台有短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及東部地區雨勢最明顯且廣泛，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率。

明天白天東北季風影響，周四至周五大陸冷氣團南下，各地天氣偏冷；周三至周五華南雲雨區影響，各地天氣溼冷，降雨機率仍高，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較廣泛。北部及東北部約12至17度，中部14至21度、南部15至25度，花東16至24度；澎湖14至17度、金門11至15度，馬祖8至11度。

周六至周日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日白天至下周一大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二至下周四水氣偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；回暖期間，金門、馬祖及北部地區留意低雲或霧影響。

明天基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

氣象署說，春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。