今起至周末溼冷變回冬天 粉專：雷雨帶通過中 2縣市慎防雷擊冰雹

雷雨帶通過中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大台北留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹。󠀠

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署並針對新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：新竹市東區、新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉。

氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖及今天清晨中部以北地區、基隆北海岸易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海峽北部有一條頗強的雷雨帶，今天凌晨靠近中部以北沿海，目前雷雨帶通過中，降雨範圍再擴大。凌晨至中午鋒面就在台灣上空，是第一波降雨高峰，台北至嘉義、宜花東注意瞬間大雨、雷擊。

今年第二波春雨來了，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大陸冷氣團正在路上，今天起的將近1周時間，各地尤其中北部、宜花，準備掉回冬天。從各大模式的雨量預報來看，雖然具體預報的雨量數字有一些差別，但所有的共識，都指出中部以北、宜花將是這波春雨最首當其衝的區域。

陣雨一波波，累積的雨量相當多。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了多雨以外，冷氣團也同步侵襲，預計連日溼冷的感覺會相當明顯，要做好心理準備。至於南部，預報有大幅修正，雨勢確實比前幾天報的少很多，雲還是會比較厚，將是陰冷為主，感受會比中北部好上一些。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計各地溼冷或陰冷的型態，會持續到周末，持續時間算是滿久的，多多注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。