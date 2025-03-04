快訊

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首道春雷響 台中以北8縣市大雨特報 新竹大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新竹以北許多地區都已打響今年首道春雷。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
新竹以北許多地區都已打響今年首道春雷。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署並針對新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：新竹市東區、新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉。

昨晚至目前多地雷聲隆隆，雙北下冰雹，不少民眾目擊並拍影片PO上網。前中央氣象局長鄭明典昨晚在臉書表示，南投先有雷電訊號了，馬祖附近則是持續的雷雨系統通過，接著對流胞昨晚已往本島陸地上發展。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，驚蟄春雷響徹，新竹以北許多地區都已打響今年首道春雷，正所謂「春雷一聲響，萬物都復甦」，雙北亦有許多地方觀測到冰雹，目前彰化以北都已經降下大雨，預估雨勢今天、明天白天持續。文山、汐止等地一帶今天凌晨觀測到冰雹，務必小心。

冰雹 大雷雨 新竹

延伸閱讀

晚歸民眾留意！北市預警：4日凌晨恐有颮線形成+強陣風

哪裡的食物最難吃？他發文列3縣市 在地人反駁：你不懂

竹市青年租金補貼加碼 每戶最高可領6000元

今晚變天！ 氣象署預期劇烈降雨春雷響 之後冷氣團襲台

相關新聞

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

今天隨著鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中央氣象署表示，中部以北、東北部及東部地區降...

「下冰雹不是阿共打來」 基隆汐止大雷雨不斷凌晨熱議

新北市、台北市及基隆，今天凌晨大雷雨不斷，基隆、汐止、台北不少地區都有民眾在社群貼出下冰雹的影片，不少民眾被冰雹擊打屋頂...

9縣市大雨特報 鋒面後冷氣團來全台大降溫 未來1周溼冷

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署上午6時再度發布大雨特報，台中以北及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

這個冬天均溫17.77度 賈新興：創下2011年以來最冷冬季

這個冬天特別冷？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，統計全台13個平地站，去年12月至今年2月均溫17.7...

今起至周末溼冷變回冬天 粉專：雷雨帶通過中 2縣市慎防雷擊冰雹

雷雨帶通過中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大台北留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹。󠀠

今年首道春雷響 台中以北8縣市大雨特報 新竹大雷雨

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。