今年首道春雷響 台中以北8縣市大雨特報 新竹大雷雨

鋒面接近，易有短延時強降雨，中央氣象署針對8個縣市發布大雨特報。今天台中以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署並針對新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：新竹市東區、新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉。

昨晚至目前多地雷聲隆隆，雙北下冰雹，不少民眾目擊並拍影片PO上網。前中央氣象局長鄭明典昨晚在臉書表示，南投先有雷電訊號了，馬祖附近則是持續的雷雨系統通過，接著對流胞昨晚已往本島陸地上發展。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，驚蟄春雷響徹，新竹以北許多地區都已打響今年首道春雷，正所謂「春雷一聲響，萬物都復甦」，雙北亦有許多地方觀測到冰雹，目前彰化以北都已經降下大雨，預估雨勢今天、明天白天持續。文山、汐止等地一帶今天凌晨觀測到冰雹，務必小心。